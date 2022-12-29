Мизулина призвала власти Екатеринбурга обратить внимание на ЛГБТ-рекламу на сайте 300-летия города

29 декабря 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Пропаганда ЛГБТ запрещена в России, напомнила Екатерина Мизулина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появление на сайте для сбора, презентации и поддержки проектов к 300-летию Екатеринбурга предложения провести ЛГБТ-фестиваль Ural Pride Week является намеренной провокацией. И если это будет доказано, авторам грозит наказание. Власти региона должны обратить на ситуацию внимание. Таким мнением с URA.RU поделилась член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Они прекрасно понимают, что в России принят закон, который запрещает ЛГБТ-пропаганду. Такого рода фестивали, конечно, прямая пропаганда все этого течения или движения. Она законом запрещена, поэтому те, кто такие проекты создают, прекрасно это осознавая, занимаются намеренной провокацией. Иначе как провокацию это расценивать нельзя», — сказала Екатерина Мизулина. Член Общественной палаты уверена, что долго предложение о проведении Ural Pride Week в Екатеринбурге не будет находиться на сайте проектов к 300-летию города. «Я думаю, что это связано с отсутствием модерации, предновогодней суетой. Я думаю, что эти материалы уйдут из публичного доступа. Как только правительство региона обратит внимание на то, что там было размещено. Ничего, кроме провокации, в этом не вижу. И, конечно, некоторые из них сознательно делают так, чтобы их к ответственности привлекли. Руководство региона, которое этот портал создало, думаю, обратит на это внимание и отреагирует должным образом. Если увидит там признаки пропаганды, естественно, передаст такие материалы в правоохранительные органы», — объяснила собеседница агентства. На платформе для сбора, презентации и поддержки проектов к 300-летию Екатеринбурга появилось предложение провести фестиваль гордости (Ural Pride Week). Недавно в России принят закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Документ подписал президент России Владимир Путин в начале декабря. Новые правила предполагают запрет на показ фильмов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в кинотеатрах, продажу книг на данную тему и создание такой рекламы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появление на сайте для сбора, презентации и поддержки проектов к 300-летию Екатеринбурга предложения провести ЛГБТ-фестиваль Ural Pride Week является намеренной провокацией. И если это будет доказано, авторам грозит наказание. Власти региона должны обратить на ситуацию внимание. Таким мнением с URA.RU поделилась член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Они прекрасно понимают, что в России принят закон, который запрещает ЛГБТ-пропаганду. Такого рода фестивали, конечно, прямая пропаганда все этого течения или движения. Она законом запрещена, поэтому те, кто такие проекты создают, прекрасно это осознавая, занимаются намеренной провокацией. Иначе как провокацию это расценивать нельзя», — сказала Екатерина Мизулина. Член Общественной палаты уверена, что долго предложение о проведении Ural Pride Week в Екатеринбурге не будет находиться на сайте проектов к 300-летию города. «Я думаю, что это связано с отсутствием модерации, предновогодней суетой. Я думаю, что эти материалы уйдут из публичного доступа. Как только правительство региона обратит внимание на то, что там было размещено. Ничего, кроме провокации, в этом не вижу. И, конечно, некоторые из них сознательно делают так, чтобы их к ответственности привлекли. Руководство региона, которое этот портал создало, думаю, обратит на это внимание и отреагирует должным образом. Если увидит там признаки пропаганды, естественно, передаст такие материалы в правоохранительные органы», — объяснила собеседница агентства. На платформе для сбора, презентации и поддержки проектов к 300-летию Екатеринбурга появилось предложение провести фестиваль гордости (Ural Pride Week). Недавно в России принят закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Документ подписал президент России Владимир Путин в начале декабря. Новые правила предполагают запрет на показ фильмов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в кинотеатрах, продажу книг на данную тему и создание такой рекламы.