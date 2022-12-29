29 декабря 2022

Электронный дневник ХМАО стал одним из самых популярных интернет-сервисов по итогам года

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Ежедневно электронным дневником пользуется почти 10 тысяч родителей ХМАО Фото:

В ХМАО электронный дневник «ГИС Образование Югры» оказался одним из самых популярных региона. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин рассказал, в 2022 году им воспользовались 620 тысяч родителей, а количество запросов и обращений составило более 65 миллионов.

«Жители автономного округа, являющиеся участниками образовательного процесса, а это более 620 тысяч родителей, детей и педагогов, являются активными пользователями сервиса. Только за 11 месяцев текущего года зафиксировано более 65 миллионов обращений в информационную систему», — прокомментировал Ципорин.

Для сравнения, по итогам 2021 года в систему входили 45 миллионов раз. В 2022 году ежедневно систему «Образование Югры» просматривает порядка 29 тысяч пользователей. Треть из них обращаются к электронному дневнику. Платформа позволяет получать информацию об успеваемости, домашнем задании и расписании уроков, получать знания удаленно, вести портфолио и контролировать посещаемость.

Одним из самых востребованных модулей стали «Актировки» — информирование стало возможно благодаря взаимодействию нашего департамента с «Обь-Иртышским УГМС», которое с ноября по март мониторит погодные условия. В этом году стал доступен новый модуль —«Школьное питание», позволяющий родителям контролировать качество обедов и расход финансов. «Мы продолжаем совершенствовать цифровой сервис», — добавил Ципорин.

Ранее URA.RU сообщало о запуске нового сервиса в электронном журнале — кнопки «Осторожно, буллинг». Теперь ученики и родители могут пожаловаться на травлю в школе.

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В ХМАО электронный дневник «ГИС Образование Югры» оказался одним из самых популярных региона. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин рассказал, в 2022 году им воспользовались 620 тысяч родителей, а количество запросов и обращений составило более 65 миллионов. «Жители автономного округа, являющиеся участниками образовательного процесса, а это более 620 тысяч родителей, детей и педагогов, являются активными пользователями сервиса. Только за 11 месяцев текущего года зафиксировано более 65 миллионов обращений в информационную систему», — прокомментировал Ципорин. Для сравнения, по итогам 2021 года в систему входили 45 миллионов раз. В 2022 году ежедневно систему «Образование Югры» просматривает порядка 29 тысяч пользователей. Треть из них обращаются к электронному дневнику. Платформа позволяет получать информацию об успеваемости, домашнем задании и расписании уроков, получать знания удаленно, вести портфолио и контролировать посещаемость. Одним из самых востребованных модулей стали «Актировки» — информирование стало возможно благодаря взаимодействию нашего департамента с «Обь-Иртышским УГМС», которое с ноября по март мониторит погодные условия. В этом году стал доступен новый модуль —«Школьное питание», позволяющий родителям контролировать качество обедов и расход финансов. «Мы продолжаем совершенствовать цифровой сервис», — добавил Ципорин. Ранее URA.RU сообщало о запуске нового сервиса в электронном журнале — кнопки «Осторожно, буллинг». Теперь ученики и родители могут пожаловаться на травлю в школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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