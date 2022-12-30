30 декабря 2022

Водитель легковушки уснул и врезался в фуру на трасе Екатеринбург-Тюмень

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Авария произошла днем 30 декабря на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Фото:

Водитель Kia Ceed уснул за рулем на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали два ребенка, находившиеся в легковушке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Kia Ceed уснул за рулем, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали два ребенка, девочки 9 и 14 лет. В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авари произошла днем 30 декабря. Семья ехала на новогодние праздники из Нижневартовска в Башкирию. Всего в салоне легковушке было двое взрослых и трое детей. Родители и четырехлетний мальчик в аварии не пострадали.

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Водитель Kia Ceed уснул за рулем на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали два ребенка, находившиеся в легковушке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Kia Ceed уснул за рулем, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали два ребенка, девочки 9 и 14 лет. В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авари произошла днем 30 декабря. Семья ехала на новогодние праздники из Нижневартовска в Башкирию. Всего в салоне легковушке было двое взрослых и трое детей. Родители и четырехлетний мальчик в аварии не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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