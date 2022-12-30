Водитель легковушки уснул и врезался в фуру на трасе Екатеринбург-Тюмень

31 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 30 декабря на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Kia Ceed уснул за рулем на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали два ребенка, находившиеся в легковушке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Kia Ceed уснул за рулем, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали два ребенка, девочки 9 и 14 лет. В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авари произошла днем 30 декабря. Семья ехала на новогодние праздники из Нижневартовска в Башкирию. Всего в салоне легковушке было двое взрослых и трое детей. Родители и четырехлетний мальчик в аварии не пострадали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Водитель Kia Ceed уснул за рулем на 190 километре трассы Екатеринбург — Тюмень и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали два ребенка, находившиеся в легковушке, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Kia Ceed уснул за рулем, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали два ребенка, девочки 9 и 14 лет. В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авари произошла днем 30 декабря. Семья ехала на новогодние праздники из Нижневартовска в Башкирию. Всего в салоне легковушке было двое взрослых и трое детей. Родители и четырехлетний мальчик в аварии не пострадали.