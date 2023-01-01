В Госдуме объяснили, как государство расширит возможности инвалидов на создание бизнеса

Депутат Госдумы Терентьев: в России могут расширить льготы для предпринимателей с инвалидностью

01 января 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Для предпринимателей с инвалидностью могут расширить получение льгот для создания и ведения бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство может расширить стимулирование предпринимателей с инвалидностью, предоставив льготы по налоговым платежам и на аренду помещения. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Ранее на сайте kremlin.ru были опубликованы поручения президента России Владимира Путина после его встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 1 октября правительству РФ следует представить предложения по дальнейшему стимулированию создания индивидуальными предпринимателями с инвалидностью рабочих мест для инвалидов. Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабинета министров Михаил Мишустин. «Важно такие организации, таких индивидуальных предпринимателей поддерживать. Меры поддержки носят региональный аспект, поэтому здесь нужно всегда, чтобы экономический блок региона смотрел на развитие малого, среднего бизнеса, что можно еще предоставить. Льготы по предоставлению имущества или бесплатное предоставление имущества. Льготы по коммунальным платежам, то есть, разные меры поддержки, которые могут быть», — сказал Михаил Терентьев. Массажист, директор «Студия массажа «Зоркие руки» Оксана Приходько в беседе с URA.RU также поделилась своим мнением о том, какие меры поддержки были бы полезны предпринимателям с инвалидностью. «Я инвалид по зрению, мой муж тоже, и когда нам было необходимо оформлять какие-то документы, например, лицензирование кабинета, налоговые, мне нужно обязательно заполнять какие-то бумажки. Я не могу это сделать в силу своего зрения. Соответственно, мне приходится кого-то просить и не всегда мне могут помочь, потому что у всех своя жизнь. В этом плане нужно сопровождение. Может быть, должны работать какие-то структуры, которые помогут инвалидам с оформлением бумаг», — объяснила собеседница агентства. Михаил Терентьев отметил, что поручения президента ясно отражают потребности людей с инвалидностью. «Если посмотреть все поручения президента, то мы видим, что дано важное поручение по рассмотрению поддержки по уходу инвалидов первой группы, детей-инвалидов, проработать вопрос возвращения индексации пенсий работающим инвалидам. Вопрос занятости, конечно, в приоритете, но и вопросы ухода за тяжелыми людьми с инвалидностью и развитие реабилитационных центров и сферы реабилитации также было в поле внимания», — заключил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государство может расширить стимулирование предпринимателей с инвалидностью, предоставив льготы по налоговым платежам и на аренду помещения. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Ранее на сайте kremlin.ru были опубликованы поручения президента России Владимира Путина после его встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 1 октября правительству РФ следует представить предложения по дальнейшему стимулированию создания индивидуальными предпринимателями с инвалидностью рабочих мест для инвалидов. Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабинета министров Михаил Мишустин. «Важно такие организации, таких индивидуальных предпринимателей поддерживать. Меры поддержки носят региональный аспект, поэтому здесь нужно всегда, чтобы экономический блок региона смотрел на развитие малого, среднего бизнеса, что можно еще предоставить. Льготы по предоставлению имущества или бесплатное предоставление имущества. Льготы по коммунальным платежам, то есть, разные меры поддержки, которые могут быть», — сказал Михаил Терентьев. Массажист, директор «Студия массажа «Зоркие руки» Оксана Приходько в беседе с URA.RU также поделилась своим мнением о том, какие меры поддержки были бы полезны предпринимателям с инвалидностью. «Я инвалид по зрению, мой муж тоже, и когда нам было необходимо оформлять какие-то документы, например, лицензирование кабинета, налоговые, мне нужно обязательно заполнять какие-то бумажки. Я не могу это сделать в силу своего зрения. Соответственно, мне приходится кого-то просить и не всегда мне могут помочь, потому что у всех своя жизнь. В этом плане нужно сопровождение. Может быть, должны работать какие-то структуры, которые помогут инвалидам с оформлением бумаг», — объяснила собеседница агентства. Михаил Терентьев отметил, что поручения президента ясно отражают потребности людей с инвалидностью. «Если посмотреть все поручения президента, то мы видим, что дано важное поручение по рассмотрению поддержки по уходу инвалидов первой группы, детей-инвалидов, проработать вопрос возвращения индексации пенсий работающим инвалидам. Вопрос занятости, конечно, в приоритете, но и вопросы ухода за тяжелыми людьми с инвалидностью и развитие реабилитационных центров и сферы реабилитации также было в поле внимания», — заключил парламентарий.