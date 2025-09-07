Вузы РФ готовы отказаться от ЕГЭ по обществознанию в пользу истории

Минобрнауки: ЕГЭ по истории будет мотивацией хорошо знать этот предмет
При поступлении на социальные направления нужно будет сдать экзамен по истории РФ
При поступлении на социальные направления нужно будет сдать экзамен по истории РФ

Замена ЕГЭ по обществознанию на экзамен по истории при поступлении на социально-гуманитарные направления может побудить школьников уделять больше внимания этому предмету. Об этом в интервью заявил сопредседатель Российского исторического общества и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«К 2027 году мы постараемся вместе с нашими университетами подготовиться, чтобы эти решения [замена ЕГЭ по обществознанию на ЕГЭ по истории при приеме на социально-гуманитарные специальности] принять и тем самым мотивировать наших школьников более внимательно относиться к предмету „История“. Историю нужно знать», — сказал Могилевский в беседе с ТАСС. 

Введение вступительных экзаменов при поступлении на гуманитарные направления станет дополнительным стимулом, способствующим качественному изучению предмета, считает замминистра. Вместе с тем Могилевский подчеркнул, что любые изменения в сфере высшего образования требуют аккуратного подхода, так как система образования — это народное достояние, а корректировки затрагивают миллионы людей. 

Ранее эксперты отмечали, что структура ЕГЭ по обществознанию на 2026 год осталась прежней, а изменения в экзаменах по другим предметам в основном касались уточнения формулировок и усложнения отдельных заданий. При этом преподаватели подчеркивали, что системная работа по подготовке к экзаменам по-прежнему остается основой успешной сдачи, несмотря на отсутствие радикальных перемен в содержании тестов.

