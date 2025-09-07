Вузы РФ готовы отказаться от ЕГЭ по обществознанию в пользу истории

Замена ЕГЭ по обществознанию на экзамен по истории при поступлении на социально-гуманитарные направления может побудить школьников уделять больше внимания этому предмету. Об этом в интервью заявил сопредседатель Российского исторического общества и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«К 2027 году мы постараемся вместе с нашими университетами подготовиться, чтобы эти решения [замена ЕГЭ по обществознанию на ЕГЭ по истории при приеме на социально-гуманитарные специальности] принять и тем самым мотивировать наших школьников более внимательно относиться к предмету „История“. Историю нужно знать», — сказал Могилевский в беседе с ТАСС.
Введение вступительных экзаменов при поступлении на гуманитарные направления станет дополнительным стимулом, способствующим качественному изучению предмета, считает замминистра. Вместе с тем Могилевский подчеркнул, что любые изменения в сфере высшего образования требуют аккуратного подхода, так как система образования — это народное достояние, а корректировки затрагивают миллионы людей.
Ранее эксперты отмечали, что структура ЕГЭ по обществознанию на 2026 год осталась прежней, а изменения в экзаменах по другим предметам в основном касались уточнения формулировок и усложнения отдельных заданий. При этом преподаватели подчеркивали, что системная работа по подготовке к экзаменам по-прежнему остается основой успешной сдачи, несмотря на отсутствие радикальных перемен в содержании тестов.
