02 января 2023
01 января 2023

В Екатеринбурге девочка каталась с горки и врезалась в дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремальные соревнования по скоростному спуску на санях
Десятилетняя девочка во время спуска  с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево Фото:

В Екатеринбурге при скатывании с горки травму получила 10-летняя девочка. Инцидент произошел накануне в Основинском парке. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

«На снегокате сидели трое детей. Отец стоял сзади на лыжах и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево. В результате чего десятилетняя девочка во время спуска с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево. Пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение с травмой головы», — сказано в сообщении.

Сотрудники УМВД России просят внимательно относиться к выбору горки. Силовики рекомендуют не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части дороги.

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В Екатеринбурге при скатывании с горки травму получила 10-летняя девочка. Инцидент произошел накануне в Основинском парке. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «На снегокате сидели трое детей. Отец стоял сзади на лыжах и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево. В результате чего десятилетняя девочка во время спуска с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево. Пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение с травмой головы», — сказано в сообщении. Сотрудники УМВД России просят внимательно относиться к выбору горки. Силовики рекомендуют не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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