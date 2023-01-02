В Екатеринбурге девочка каталась с горки и врезалась в дерево

03 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Десятилетняя девочка во время спуска с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево Фото: Антон Басанаев © URA.RU В Екатеринбурге при скатывании с горки травму получила 10-летняя девочка. Инцидент произошел накануне в Основинском парке. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «На снегокате сидели трое детей. Отец стоял сзади на лыжах и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево. В результате чего десятилетняя девочка во время спуска с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево. Пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение с травмой головы», — сказано в сообщении. Сотрудники УМВД России просят внимательно относиться к выбору горки. Силовики рекомендуют не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части дороги.

В Екатеринбурге при скатывании с горки травму получила 10-летняя девочка. Инцидент произошел накануне в Основинском парке. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «На снегокате сидели трое детей. Отец стоял сзади на лыжах и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево. В результате чего десятилетняя девочка во время спуска с пригодного склона на снегокате врезалась в дерево. Пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение с травмой головы», — сказано в сообщении. Сотрудники УМВД России просят внимательно относиться к выбору горки. Силовики рекомендуют не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части дороги.