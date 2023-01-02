02 января 2023
01 января 2023

В Челябинской области в два раза выросли долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Долги по зарплате сохраняются лишь в обрабатывающих производствах Фото:

Зарплатные долги предприятий и компаний Челябинской области перед работниками в 2022 году выросли в два раза. Как следует из данных Челябинскстата, к 1 декабря работодатели задолжали южноуральцам больше 28 млн рублей, причем половина этой суммы накопилась в прошедшем году.

«На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 633 тыс. рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 46,3%», — отметили в Челябинскстате.

В 2022 году работодатели задолжали персоналу 13 млн 255 тысяч рублей. Переходящий долг с 2021 года составил 15 млн 378 тыс. рублей. Текущего уровня задолженность достигла в апреле. С тех пор она незначительно колебалась. Так, за месяц к 1 декабря долг снизился на 47 тысяч рублей.

Как отметили в Челябинскстате, вся сумма задолженности приходится на отрасль обработки. Численность кадров, которым должны, с апреля осталась неизменной: 258 человек.

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Зарплатные долги предприятий и компаний Челябинской области перед работниками в 2022 году выросли в два раза. Как следует из данных Челябинскстата, к 1 декабря работодатели задолжали южноуральцам больше 28 млн рублей, причем половина этой суммы накопилась в прошедшем году. «На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 633 тыс. рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 46,3%», — отметили в Челябинскстате. В 2022 году работодатели задолжали персоналу 13 млн 255 тысяч рублей. Переходящий долг с 2021 года составил 15 млн 378 тыс. рублей. Текущего уровня задолженность достигла в апреле. С тех пор она незначительно колебалась. Так, за месяц к 1 декабря долг снизился на 47 тысяч рублей. Как отметили в Челябинскстате, вся сумма задолженности приходится на отрасль обработки. Численность кадров, которым должны, с апреля осталась неизменной: 258 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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