В Челябинской области в два раза выросли долги по зарплате

03 января 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Долги по зарплате сохраняются лишь в обрабатывающих производствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарплатные долги предприятий и компаний Челябинской области перед работниками в 2022 году выросли в два раза. Как следует из данных Челябинскстата, к 1 декабря работодатели задолжали южноуральцам больше 28 млн рублей, причем половина этой суммы накопилась в прошедшем году. «На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 633 тыс. рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 46,3%», — отметили в Челябинскстате. В 2022 году работодатели задолжали персоналу 13 млн 255 тысяч рублей. Переходящий долг с 2021 года составил 15 млн 378 тыс. рублей. Текущего уровня задолженность достигла в апреле. С тех пор она незначительно колебалась. Так, за месяц к 1 декабря долг снизился на 47 тысяч рублей. Как отметили в Челябинскстате, вся сумма задолженности приходится на отрасль обработки. Численность кадров, которым должны, с апреля осталась неизменной: 258 человек.

Зарплатные долги предприятий и компаний Челябинской области перед работниками в 2022 году выросли в два раза. Как следует из данных Челябинскстата, к 1 декабря работодатели задолжали южноуральцам больше 28 млн рублей, причем половина этой суммы накопилась в прошедшем году. «На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 633 тыс. рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 46,3%», — отметили в Челябинскстате. В 2022 году работодатели задолжали персоналу 13 млн 255 тысяч рублей. Переходящий долг с 2021 года составил 15 млн 378 тыс. рублей. Текущего уровня задолженность достигла в апреле. С тех пор она незначительно колебалась. Так, за месяц к 1 декабря долг снизился на 47 тысяч рублей. Как отметили в Челябинскстате, вся сумма задолженности приходится на отрасль обработки. Численность кадров, которым должны, с апреля осталась неизменной: 258 человек.