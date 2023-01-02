02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Нижневартовск возглавил рейтинг ХМАО по числу посетителей вытрезвителя на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника
За праздники в вытрезвители округа доставили 46 человек Фото:

Нижневартовск (ХМАО) стал первым в рейтинге ХМАО по числу посетивших вытрезвитель в праздничные дни. О количестве жителей, доставленных в вытрезвители округа, URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«За праздничные дни услуги вытрезвителя в регионе получили 46 человек. Из них 30 человек получили услугу в Нижневартовске», — сообщила Пономарева.

Вторым в списке стал Сургут. За праздники в учреждение было доставлено 12 человек. Меньше всего в новогодние праздники услугами вытрезвителя пользовались жители окружной столицы. За три дня было зарегистрировано четыре человека из Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске до конца года откроются вытрезвители. В Сургуте учреждение начало работать 1 октября, а в Ханты-Мансийске на месяц позже.

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Нижневартовск (ХМАО) стал первым в рейтинге ХМАО по числу посетивших вытрезвитель в праздничные дни. О количестве жителей, доставленных в вытрезвители округа, URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «За праздничные дни услуги вытрезвителя в регионе получили 46 человек. Из них 30 человек получили услугу в Нижневартовске», — сообщила Пономарева. Вторым в списке стал Сургут. За праздники в учреждение было доставлено 12 человек. Меньше всего в новогодние праздники услугами вытрезвителя пользовались жители окружной столицы. За три дня было зарегистрировано четыре человека из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске до конца года откроются вытрезвители. В Сургуте учреждение начало работать 1 октября, а в Ханты-Мансийске на месяц позже.
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