В Сургуте и Ханты-Мансийске до конца года откроются вытрезвители

В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) этой осенью откроются вытрезвители. Об этом в эфире телеканала «Югра» сообщила директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева.
«Вытрезвитель в Сургуте откроют 1 октября, в Ханты-Мансийске — на месяц позже. Дальше будет делаться все для того, чтобы попадание туда было последним случаем в жизни пациента, чтобы люди были социализированы, с нездоровыми увлечениями было покончено, а их семья не оказалась в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула Пономарева.
Сургутский вытрезвитель будет вмещать 10 коек. Туда отправятся лица в состоянии алкогольного или токсического опьянения, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Полицейские будут доставлять их в медучреждение, где состояние оценят медики. Если паценту не потребуется специализированная помощь, пациенту проведут санитарную обработку и отправят отсыпаться в чистую постель. Всего в этом году Югре запланировано открыть три таких медучреждения, одно уже функционирует в Нижневартовске и оказало помощь более чем ста пациентам.
Ранее URA.RU сообщало об открытии вытрезвителя в Нижневартовске. Пациент в состоянии алкогольного или токсического опьянения может пребывать там не более 24 часов, за его здоровьем следят 17 сотрудников учреждения. Всего вытрезвитель может принять 10 пациентов одновременно.
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