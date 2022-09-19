В Сургуте и Ханты-Мансийске до конца года откроются вытрезвители

20 сентября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В вытрезвителях жителей ХМАО будут пытаться избавить от алкогольной зависимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) этой осенью откроются вытрезвители. Об этом в эфире телеканала «Югра» сообщила директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева. «Вытрезвитель в Сургуте откроют 1 октября, в Ханты-Мансийске — на месяц позже. Дальше будет делаться все для того, чтобы попадание туда было последним случаем в жизни пациента, чтобы люди были социализированы, с нездоровыми увлечениями было покончено, а их семья не оказалась в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула Пономарева. Сургутский вытрезвитель будет вмещать 10 коек. Туда отправятся лица в состоянии алкогольного или токсического опьянения, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Полицейские будут доставлять их в медучреждение, где состояние оценят медики. Если паценту не потребуется специализированная помощь, пациенту проведут санитарную обработку и отправят отсыпаться в чистую постель. Всего в этом году Югре запланировано открыть три таких медучреждения, одно уже функционирует в Нижневартовске и оказало помощь более чем ста пациентам. Ранее URA.RU сообщало об открытии вытрезвителя в Нижневартовске. Пациент в состоянии алкогольного или токсического опьянения может пребывать там не более 24 часов, за его здоровьем следят 17 сотрудников учреждения. Всего вытрезвитель может принять 10 пациентов одновременно.

В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) этой осенью откроются вытрезвители. Об этом в эфире телеканала «Югра» сообщила директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева. «Вытрезвитель в Сургуте откроют 1 октября, в Ханты-Мансийске — на месяц позже. Дальше будет делаться все для того, чтобы попадание туда было последним случаем в жизни пациента, чтобы люди были социализированы, с нездоровыми увлечениями было покончено, а их семья не оказалась в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула Пономарева. Сургутский вытрезвитель будет вмещать 10 коек. Туда отправятся лица в состоянии алкогольного или токсического опьянения, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Полицейские будут доставлять их в медучреждение, где состояние оценят медики. Если паценту не потребуется специализированная помощь, пациенту проведут санитарную обработку и отправят отсыпаться в чистую постель. Всего в этом году Югре запланировано открыть три таких медучреждения, одно уже функционирует в Нижневартовске и оказало помощь более чем ста пациентам. Ранее URA.RU сообщало об открытии вытрезвителя в Нижневартовске. Пациент в состоянии алкогольного или токсического опьянения может пребывать там не более 24 часов, за его здоровьем следят 17 сотрудников учреждения. Всего вытрезвитель может принять 10 пациентов одновременно.