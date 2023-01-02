В Челябинской области начались коммунальные аварии из-за метелей и снегопада

03 января 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Трудности в Агаповском районе испытали в домах и на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Агаповском районе (Челябинская область) ряд населенных пунктов остался без света, воды и тепла. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сложные условия возникли и на дорогах. «В ряде населенных пунктов района произошли аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения. Бригады коммунальных служб оперативно отрабатывают все поступающие жалобы и устраняют аварии», — отметили в администрации района. Уборочная техника очищает дороги в районе с двух часов ночи. В данный момент на расчистке занято 50 единиц спецтранспорта. Работы ведутся во всех населенных пунктах. В ряде из них затруднено движение. Из-за переметов трудности испытывают автомобилисты на дорогах Субутак—Агаповка, Наваринка—Гумбейка, Буранный—Приморский. В администрации отметили, что проведение работ контролирует глава района Артем Яхимович. С неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы столкнулись по всему региону. В Челябинску на уборку дорог вывели более 300 единиц техники. В различных территориях области очисткой дополнительно занимается 200 снегоуборочных механизмов.

В Агаповском районе (Челябинская область) ряд населенных пунктов остался без света, воды и тепла. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сложные условия возникли и на дорогах. «В ряде населенных пунктов района произошли аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения. Бригады коммунальных служб оперативно отрабатывают все поступающие жалобы и устраняют аварии», — отметили в администрации района. Уборочная техника очищает дороги в районе с двух часов ночи. В данный момент на расчистке занято 50 единиц спецтранспорта. Работы ведутся во всех населенных пунктах. В ряде из них затруднено движение. Из-за переметов трудности испытывают автомобилисты на дорогах Субутак—Агаповка, Наваринка—Гумбейка, Буранный—Приморский. В администрации отметили, что проведение работ контролирует глава района Артем Яхимович. С неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы столкнулись по всему региону. В Челябинску на уборку дорог вывели более 300 единиц техники. В различных территориях области очисткой дополнительно занимается 200 снегоуборочных механизмов.