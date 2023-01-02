02 января 2023
01 января 2023

В Челябинской области начались коммунальные аварии из-за метелей и снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудности в Агаповском районе испытали в домах и на дорогах Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) ряд населенных пунктов остался без света, воды и тепла. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сложные условия возникли и на дорогах.

«В ряде населенных пунктов района произошли аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения. Бригады коммунальных служб оперативно отрабатывают все поступающие жалобы и устраняют аварии», — отметили в администрации района.

Уборочная техника очищает дороги в районе с двух часов ночи. В данный момент на расчистке занято 50 единиц спецтранспорта. Работы ведутся во всех населенных пунктах. В ряде из них затруднено движение. Из-за переметов трудности испытывают автомобилисты на дорогах Субутак—Агаповка, Наваринка—Гумбейка, Буранный—Приморский. В администрации отметили, что проведение работ контролирует глава района Артем Яхимович.

С неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы столкнулись по всему региону. В Челябинску на уборку дорог вывели более 300 единиц техники. В различных территориях области очисткой дополнительно занимается 200 снегоуборочных механизмов.

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В Агаповском районе (Челябинская область) ряд населенных пунктов остался без света, воды и тепла. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сложные условия возникли и на дорогах. «В ряде населенных пунктов района произошли аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения. Бригады коммунальных служб оперативно отрабатывают все поступающие жалобы и устраняют аварии», — отметили в администрации района. Уборочная техника очищает дороги в районе с двух часов ночи. В данный момент на расчистке занято 50 единиц спецтранспорта. Работы ведутся во всех населенных пунктах. В ряде из них затруднено движение. Из-за переметов трудности испытывают автомобилисты на дорогах Субутак—Агаповка, Наваринка—Гумбейка, Буранный—Приморский. В администрации отметили, что проведение работ контролирует глава района Артем Яхимович. С неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы столкнулись по всему региону. В Челябинску на уборку дорог вывели более 300 единиц техники. В различных территориях области очисткой дополнительно занимается 200 снегоуборочных механизмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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