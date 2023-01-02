02 января 2023
01 января 2023

ГИБДД вывела дополнительные патрули на дороги Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей в ГАИ попросили снижать скорость движения Фото:

Госавтоинспекция 3 января вывела дополнительные экипажи дорожно-постовой службы на дороги Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД, водителей инспекторы призвали быть на трассах особенно внимательными.

«На автодороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники инспекции ведут круглосуточный надзор за безопасностью дорожного движения, оказывают помощь водителям», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Помогая водителям, инспекторы также сопровождают работу снегоуборочной техники. В госавтоинспекции региона обратили внимание на сложные метеоусловия. Жителей региона попросили не совершать рискованных маневров, снижать скорость и соблюдать правила дорожного движения.

В миндортрансе региона отметили: ночью снегопад наблюдался во всех районах области. В Верхнеуральском, Варненском и Брединском районах были метели. В настоящее время на дороги вывели 200 единиц техники. Среди работающих механизмов есть снегоочистители, автогрейдеры, грузовики «Урал» и другие транспортные средства.

Несмотря на затянувшуюся непогоду, межмуниципальные автобусные маршруты в Челябинской области пока работают в штатном режиме. Также продолжает отправлять и принимать авиарейсы международный аэропорт имени Курчатова, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.

Согласно прогнозу погоды гидрометцентра, в регионе будет сохраняться снежная погода с метелями. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

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Госавтоинспекция 3 января вывела дополнительные экипажи дорожно-постовой службы на дороги Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД, водителей инспекторы призвали быть на трассах особенно внимательными. «На автодороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники инспекции ведут круглосуточный надзор за безопасностью дорожного движения, оказывают помощь водителям», — отметили в пресс-службе ГИБДД. Помогая водителям, инспекторы также сопровождают работу снегоуборочной техники. В госавтоинспекции региона обратили внимание на сложные метеоусловия. Жителей региона попросили не совершать рискованных маневров, снижать скорость и соблюдать правила дорожного движения. В миндортрансе региона отметили: ночью снегопад наблюдался во всех районах области. В Верхнеуральском, Варненском и Брединском районах были метели. В настоящее время на дороги вывели 200 единиц техники. Среди работающих механизмов есть снегоочистители, автогрейдеры, грузовики «Урал» и другие транспортные средства. Несмотря на затянувшуюся непогоду, межмуниципальные автобусные маршруты в Челябинской области пока работают в штатном режиме. Также продолжает отправлять и принимать авиарейсы международный аэропорт имени Курчатова, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона. Согласно прогнозу погоды гидрометцентра, в регионе будет сохраняться снежная погода с метелями. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
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Ссылки по теме
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