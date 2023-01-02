02 января 2023
01 января 2023

В Челябинске закрыли катки из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Продолжающиеся второй день метели засыпали катки в Челябинске (фото из архива) Фото:

Из-за продолжающихся второй день подряд снегопадов и метелей в Челябиснке пришлось закрыть несколько катков. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города 3 января.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.

В связи со снегопадом на дороги Челябинска вывели дополнительные колонны уборочной техники. По данным мэрии, 3 января в уборке улиц и дворов используется 321 единица техники и 1782 рабочих и дворников.

Снегопады, сопровождаемые сильным ветром, начались в Челябинской области 2 января. Накануне ГИБДД пришлось остановить автобусные перевозки между Уфой и Челябинском по трассе М-5. Водителей просят не пользоваться личными машинами и по возможности воздержаться от поездок.

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Из-за продолжающихся второй день подряд снегопадов и метелей в Челябиснке пришлось закрыть несколько катков. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города 3 января. «В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает в штатном режиме», — пояснили в ведомстве. В связи со снегопадом на дороги Челябинска вывели дополнительные колонны уборочной техники. По данным мэрии, 3 января в уборке улиц и дворов используется 321 единица техники и 1782 рабочих и дворников. Снегопады, сопровождаемые сильным ветром, начались в Челябинской области 2 января. Накануне ГИБДД пришлось остановить автобусные перевозки между Уфой и Челябинском по трассе М-5. Водителей просят не пользоваться личными машинами и по возможности воздержаться от поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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