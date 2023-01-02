В Челябинске закрыли катки из-за непогоды

Из-за продолжающихся второй день подряд снегопадов и метелей в Челябиснке пришлось закрыть несколько катков. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города 3 января.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.
В связи со снегопадом на дороги Челябинска вывели дополнительные колонны уборочной техники. По данным мэрии, 3 января в уборке улиц и дворов используется 321 единица техники и 1782 рабочих и дворников.
Снегопады, сопровождаемые сильным ветром, начались в Челябинской области 2 января. Накануне ГИБДД пришлось остановить автобусные перевозки между Уфой и Челябинском по трассе М-5. Водителей просят не пользоваться личными машинами и по возможности воздержаться от поездок.
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