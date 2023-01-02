В Челябинске закрыли катки из-за непогоды

03 января 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Продолжающиеся второй день метели засыпали катки в Челябинске (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за продолжающихся второй день подряд снегопадов и метелей в Челябиснке пришлось закрыть несколько катков. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города 3 января. «В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает в штатном режиме», — пояснили в ведомстве. В связи со снегопадом на дороги Челябинска вывели дополнительные колонны уборочной техники. По данным мэрии, 3 января в уборке улиц и дворов используется 321 единица техники и 1782 рабочих и дворников. Снегопады, сопровождаемые сильным ветром, начались в Челябинской области 2 января. Накануне ГИБДД пришлось остановить автобусные перевозки между Уфой и Челябинском по трассе М-5. Водителей просят не пользоваться личными машинами и по возможности воздержаться от поездок.

Из-за продолжающихся второй день подряд снегопадов и метелей в Челябиснке пришлось закрыть несколько катков. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города 3 января. «В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в городском саду имени Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает в штатном режиме», — пояснили в ведомстве. В связи со снегопадом на дороги Челябинска вывели дополнительные колонны уборочной техники. По данным мэрии, 3 января в уборке улиц и дворов используется 321 единица техники и 1782 рабочих и дворников. Снегопады, сопровождаемые сильным ветром, начались в Челябинской области 2 января. Накануне ГИБДД пришлось остановить автобусные перевозки между Уфой и Челябинском по трассе М-5. Водителей просят не пользоваться личными машинами и по возможности воздержаться от поездок.