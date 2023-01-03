03 января 2023
02 января 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на пять часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Вылет рейса из Екатеринбурга в Тараз задержали на пять часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет рейса в Тараз (Казахстан) на пять часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз в 23:05 3 января, однако сейчас вылет ожидается в 4:30 4 января, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 января в Екатеринбурге отменили два рейса в Турцию. Кроме этого, в Кольцово задержали самолет в Астану и еще два рейса в Таджикистан.

Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет рейса в Тараз (Казахстан) на пять часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз в 23:05 3 января, однако сейчас вылет ожидается в 4:30 4 января, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 3 января в Екатеринбурге отменили два рейса в Турцию. Кроме этого, в Кольцово задержали самолет в Астану и еще два рейса в Таджикистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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