Вылет рейса из Екатеринбурга в Тараз задержали на пять часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет рейса в Тараз (Казахстан) на пять часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз в 23:05 3 января, однако сейчас вылет ожидается в 4:30 4 января, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 января в Екатеринбурге отменили два рейса в Турцию. Кроме этого, в Кольцово задержали самолет в Астану и еще два рейса в Таджикистан.