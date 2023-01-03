В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет рейса в Тараз (Казахстан) на пять часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз в 23:05 3 января, однако сейчас вылет ожидается в 4:30 4 января, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что 3 января в Екатеринбурге отменили два рейса в Турцию. Кроме этого, в Кольцово задержали самолет в Астану и еще два рейса в Таджикистан.
Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет рейса в Тараз (Казахстан) на пять часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз в 23:05 3 января, однако сейчас вылет ожидается в 4:30 4 января, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 3 января в Екатеринбурге отменили два рейса в Турцию. Кроме этого, в Кольцово задержали самолет в Астану и еще два рейса в Таджикистан.