04 января 2023
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02 января 2023

Квартира в ЯНАО сдается за 173 тысячи рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, жилье, недвижимость, новый дом, новостройки, дом, доступное жилье
В Новом Уренгое трешка сдается за 173 тысячи рублей (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. Площадь объекта — 115 квадратных метров, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Сдается просторная квартира в мкр. Славянский. Удобное расположение в северной части города, сделан современный ремонт», — отмечается в объявлении.

Также указано, что продуктовые магазины, автобусная остановка, школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Коммунальные платежи не включены в арендную плату.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тысяч рублей в месяц. В ней есть бытовая техника, включая современный домашний кинотеатр с проектором.

В стоимость аренды не включены коммунальные платежи
Площадь квартиры 115 квадратных метров
Квартира расположена на пятом этаже 12-этажного дома

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. Площадь объекта — 115 квадратных метров, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Сдается просторная квартира в мкр. Славянский. Удобное расположение в северной части города, сделан современный ремонт», — отмечается в объявлении. Также указано, что продуктовые магазины, автобусная остановка, школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Коммунальные платежи не включены в арендную плату. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тысяч рублей в месяц. В ней есть бытовая техника, включая современный домашний кинотеатр с проектором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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