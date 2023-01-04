Квартира в ЯНАО сдается за 173 тысячи рублей. Фото

05 января 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое трешка сдается за 173 тысячи рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. Площадь объекта — 115 квадратных метров, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Сдается просторная квартира в мкр. Славянский. Удобное расположение в северной части города, сделан современный ремонт», — отмечается в объявлении. Также указано, что продуктовые магазины, автобусная остановка, школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Коммунальные платежи не включены в арендную плату. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тысяч рублей в месяц. В ней есть бытовая техника, включая современный домашний кинотеатр с проектором. В стоимость аренды не включены коммунальные платежи avito.ru Площадь квартиры 115 квадратных метров avito.ru Квартира расположена на пятом этаже 12-этажного дома avito.ru

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. Площадь объекта — 115 квадратных метров, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Сдается просторная квартира в мкр. Славянский. Удобное расположение в северной части города, сделан современный ремонт», — отмечается в объявлении. Также указано, что продуктовые магазины, автобусная остановка, школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Коммунальные платежи не включены в арендную плату. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске сдается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью за 120 тысяч рублей в месяц. В ней есть бытовая техника, включая современный домашний кинотеатр с проектором.