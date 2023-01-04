Челябинский врач предупредил об опасностях на катках, горках и тюбинге

По словам Дмитрия Тарасова, при получении любой травмы необходимо обратиться к врачу Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупредил жителей об опасности посещения катков, ледяных горок и катания на тюбинге. Среди травм, которые можно получить при таких экстремальных развлечениях, врач выделил растяжение, перелом и ушиб.

«Детские городки, дворовые горки, катки — все это места особой опасности. Особенно коварна ватрушка. Количество травм с ней велико, да и поза в ней не самая физиологичная. В ней легко что-то неудачно зажать», — написал Тарасов на своей странице в «ВКонтакте».

По словам врача, при получении травмы необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Однако, при слабых симптомах, можно оказать помощь самостоятельно. При растяжении первые дни нужно прикладывать лед, обернутый тканью. На поврежденный участок наложить эластичный бинт. При этом необходимо учитывать натяжение бинта. Нельзя допустить онемения конечности. Лечение ушиба также нужно начинать с прикладывания льда. Ссадины и царапины — промыть и продезинфицировать антисептиком.

А вот перелом без врача никак не вылечишь. Единственное, что можно сделать, это уменьшить риск травмы. Для этого необходимо уложить человека на ровную поверхность и зафиксировать сломанную конечность. В случае перелома костей кисти, ключицы следует подвесить поврежденную руку на косынку или плотно прибинтовать ее к телу. Обязательно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в травмпункт.

Тарасов отметил, что большинство травм возникает при употреблении алкоголя. Он посоветовал жителям в новогодние праздники меньше пить спиртного и помнить о технике безопасности.

В первые дни 2023 года произошло сразу несколько ЧП, связанных с неправильным использованием пиротехники и тюбингов. Так второкласснику в Еманжелинске оторвало пальцы при запуске салюта. Петарда, которую школьнику дал отец, разорвалась в руке. А в Челябинске заметили мужчину, который прицепил тюбинг к машине и таким образом катался по городу. Травм удалось избежать.