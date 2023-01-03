Житель Челябинска прокатился по городу на тюбинге, который был привязан к автомобилю. По словам очевидцев, в результате экстремальной езды никто не пострадал.
«Прокатился на тюбинге не один километр. По Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев, проспекту Победы и через северо-западное кольцо», — сообщает telegram-канал АЧС.
Очевидцы утверждают, что тюбинг на дороге сопровождали две машины, которые следовали позади и страховали от возможных травм. Все участники заезда были трезвы, просто хотели таким образом развлечься, поясняют знакомые экстремалов.
Ранее сообщалось о гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге.
Кадр видео telegrzm-канала «АЧН»
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Житель Челябинска прокатился по городу на тюбинге, который был привязан к автомобилю. По словам очевидцев, в результате экстремальной езды никто не пострадал. «Прокатился на тюбинге не один километр. По Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев, проспекту Победы и через северо-западное кольцо», — сообщает telegram-канал АЧС. Очевидцы утверждают, что тюбинг на дороге сопровождали две машины, которые следовали позади и страховали от возможных травм. Все участники заезда были трезвы, просто хотели таким образом развлечься, поясняют знакомые экстремалов. Ранее сообщалось о гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге.