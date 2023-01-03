Заезд на тюбинге по автомобильной дороге длился не один километр Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Челябинска прокатился по городу на тюбинге, который был привязан к автомобилю. По словам очевидцев, в результате экстремальной езды никто не пострадал.

«Прокатился на тюбинге не один километр. По Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев, проспекту Победы и через северо-западное кольцо», — сообщает telegram-канал АЧС.

Очевидцы утверждают, что тюбинг на дороге сопровождали две машины, которые следовали позади и страховали от возможных травм. Все участники заезда были трезвы, просто хотели таким образом развлечься, поясняют знакомые экстремалов.

Ранее сообщалось о гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге.