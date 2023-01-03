03 января 2023
02 января 2023

Челябинец прокатился на тюбинге, привязанном к автомобилю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, тюбинг, ватрушки
Заезд на тюбинге по автомобильной дороге длился не один километр Фото:

Житель Челябинска прокатился по городу на тюбинге, который был привязан к автомобилю. По словам очевидцев, в результате экстремальной езды никто не пострадал.

«Прокатился на тюбинге не один километр. По Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев, проспекту Победы и через северо-западное кольцо», — сообщает telegram-канал АЧС.

Очевидцы утверждают, что тюбинг на дороге сопровождали две машины, которые следовали позади и страховали от возможных травм. Все участники заезда были трезвы, просто хотели таким образом развлечься, поясняют знакомые экстремалов.

Ранее сообщалось о гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге.

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Житель Челябинска прокатился по городу на тюбинге, который был привязан к автомобилю. По словам очевидцев, в результате экстремальной езды никто не пострадал. «Прокатился на тюбинге не один километр. По Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев, проспекту Победы и через северо-западное кольцо», — сообщает telegram-канал АЧС. Очевидцы утверждают, что тюбинг на дороге сопровождали две машины, которые следовали позади и страховали от возможных травм. Все участники заезда были трезвы, просто хотели таким образом развлечься, поясняют знакомые экстремалов. Ранее сообщалось о гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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