Под Челябинском местный житель с ножом ограбил магазин

Злоумышленника уже задержала полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Кременкуль Сосновского района под Челябинском местный житель вооружившись ножом ограбил магазин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый уже задержан.

«Злоумышленник вошел в помещение в тот момент, когда девушка пересчитывала деньги перед закрытием. Угрожая работнику предметом, похожим на нож, нападавший забрал около 50 000 рублей, после чего вывел девушку на улицу и толкнул в сугроб, рассчитывая выиграть время, скрываясь с места преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщили в полиции, к магазину незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОП «Кременкульское», к раскрытию преступления подключились оперативники и участковые. В результате 32-летнего мужчину задержали в Челябинске на проспекте Победы. Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. У злоумышленника изъята часть похищенных денежных средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Нападавшему может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас житель Сосновского района находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.