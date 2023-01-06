Екатеринбургский митрополит поддержал инициативу уральских бизнесменов. Фото

07 января 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений поддержал проект трансляции иконы Рождества Христова на экранах города Фото: Анна Майорова © URA.RU На центральных улицах Екатеринбурга, на всех наружных диджитал-мониторах, 7 января транслируются изображения икон Рождества Христова. Данный специальный проект, стартовавший по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины, поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Мы живем в пространстве и очень связаны с ним. От того, какое пространство нас окружает, такими мы отчасти и становимся. Если нас окружает агрессия и безнравственность, то нам тяжело жить, тяжело оставаться людьми, если же нас окружают изображения Христова Рождества, поздравления с этим замечательным днем, то мы сами становимся лучше», — рассказал глава Екатеринбургской епархии. Митрополит отметил, что всячески поддерживает благую инициативу, учрежденную Фондом святой Екатерины. «Желаю, чтобы таких праздников на медиафасадах в нашей жизни было больше», — подчеркнул Владыка Евгений. Ранее URA.RU рассказывало о демонстрации икон на уличных мониторах Екатеринбурга. Впервые изображения икон на диджитал-мониторах появилось год назад. Данная акция, нашедшая отклик у горожан, призвана поддержать дух екатеринбуржцев и посвящена празднику Рождества Христова.

На центральных улицах Екатеринбурга, на всех наружных диджитал-мониторах, 7 января транслируются изображения икон Рождества Христова. Данный специальный проект, стартовавший по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины, поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Мы живем в пространстве и очень связаны с ним. От того, какое пространство нас окружает, такими мы отчасти и становимся. Если нас окружает агрессия и безнравственность, то нам тяжело жить, тяжело оставаться людьми, если же нас окружают изображения Христова Рождества, поздравления с этим замечательным днем, то мы сами становимся лучше», — рассказал глава Екатеринбургской епархии. Митрополит отметил, что всячески поддерживает благую инициативу, учрежденную Фондом святой Екатерины. «Желаю, чтобы таких праздников на медиафасадах в нашей жизни было больше», — подчеркнул Владыка Евгений. Ранее URA.RU рассказывало о демонстрации икон на уличных мониторах Екатеринбурга. Впервые изображения икон на диджитал-мониторах появилось год назад. Данная акция, нашедшая отклик у горожан, призвана поддержать дух екатеринбуржцев и посвящена празднику Рождества Христова.