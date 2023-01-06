Теща убила зятя-военнослужащего в Челябинске

В Челябинске теща подозревается в убийстве зятя-военнослужащего. Преступление было совершено в ходе ссоры, сообщил источник URA.RU.
«В субботу ночью в больницу №1 Челябинска поступил мужчина 1987 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в преступлении была задержана его теща 1972 года рождения», — сообщил источник URA.RU.
По предварительной информации, мужчина вместе с тещей находился в квартире на улице Карла Маркса, 1А. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ранила зятя. Пострадавший является военнослужащим в войсковой части города Озерска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Редакция URA.RU направила запрос о комментарии в СУ СКР по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов Челябинска 7 января были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын погибшей. Возбуждено уголовное дело.
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