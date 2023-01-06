06 января 2023

Теща убила зятя-военнослужащего в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Родственники поссорились в ночь на Рождество Фото:

В Челябинске теща подозревается в убийстве зятя-военнослужащего. Преступление было совершено в ходе ссоры, сообщил источник URA.RU.

«В субботу ночью в больницу №1 Челябинска поступил мужчина 1987 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в преступлении была задержана его теща 1972 года рождения», — сообщил источник URA.RU.

По предварительной информации, мужчина вместе с тещей находился в квартире на улице Карла Маркса, 1А. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ранила зятя. Пострадавший является военнослужащим в войсковой части города Озерска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Редакция URA.RU направила запрос о комментарии в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов Челябинска 7 января были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын погибшей. Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске теща подозревается в убийстве зятя-военнослужащего. Преступление было совершено в ходе ссоры, сообщил источник URA.RU. «В субботу ночью в больницу №1 Челябинска поступил мужчина 1987 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в преступлении была задержана его теща 1972 года рождения», — сообщил источник URA.RU. По предварительной информации, мужчина вместе с тещей находился в квартире на улице Карла Маркса, 1А. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ранила зятя. Пострадавший является военнослужащим в войсковой части города Озерска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Редакция URA.RU направила запрос о комментарии в СУ СКР по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов Челябинска 7 января были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын погибшей. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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