Владелец тюменского автосервиса, в котором произошел взрыв, прокомментировал инцидент

Владелец тюменского СТО, в котором взорвался газовый баллон, заявил об отсутствии нарушений на предприятии

08 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Владелец уверяет, что его СТО успешно прошло все проверки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Владелец тюменского СТО на улице Буровиков рассказал, что взрыв в здании произошел из-за газового баллона в одной из машин. По его словам, ведомства неоднократно проверяли его предприятие, однако нарушений не находили. «Я дома был. Позвонили соседи и сказали, что взрыв, гараж разнесло в разные стороны. Пострадал сам гараж и машины, которые стоят кругом. Я только из полиции еду, сказали, что будут разбираться. Я был оформлен как самозанятый. Эта ситуация произошла из-за газа. Мое СТО работает уже семь лет. За это время приходили с проверками. Просто проверяли территорию, прилегающую, мое СТО. Нарушений не нашли», — рассказал изданию 72.RU Андрей, владелец СТО. При этом в прокурор Тюменской области Владислав Московских уже поручил провести проверку на предмет исполнения федеральных законов автосервисом. Внимание в ведомстве также обратят на выполнений требований при размещении станций технического обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв на автосервиса. В его результате рухнуло помещение предприятия рухнуло, а жителей одного из близлежащих домов пришлось эвакуировать из-за выбитых стекол.

Владелец тюменского СТО на улице Буровиков рассказал, что взрыв в здании произошел из-за газового баллона в одной из машин. По его словам, ведомства неоднократно проверяли его предприятие, однако нарушений не находили. «Я дома был. Позвонили соседи и сказали, что взрыв, гараж разнесло в разные стороны. Пострадал сам гараж и машины, которые стоят кругом. Я только из полиции еду, сказали, что будут разбираться. Я был оформлен как самозанятый. Эта ситуация произошла из-за газа. Мое СТО работает уже семь лет. За это время приходили с проверками. Просто проверяли территорию, прилегающую, мое СТО. Нарушений не нашли», — рассказал изданию 72.RU Андрей, владелец СТО. При этом в прокурор Тюменской области Владислав Московских уже поручил провести проверку на предмет исполнения федеральных законов автосервисом. Внимание в ведомстве также обратят на выполнений требований при размещении станций технического обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв на автосервиса. В его результате рухнуло помещение предприятия рухнуло, а жителей одного из близлежащих домов пришлось эвакуировать из-за выбитых стекол.