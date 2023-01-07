Владелец тюменского автосервиса, в котором произошел взрыв, прокомментировал инцидент

Владелец тюменского СТО на улице Буровиков рассказал, что взрыв в здании произошел из-за газового баллона в одной из машин. По его словам, ведомства неоднократно проверяли его предприятие, однако нарушений не находили.
«Я дома был. Позвонили соседи и сказали, что взрыв, гараж разнесло в разные стороны. Пострадал сам гараж и машины, которые стоят кругом. Я только из полиции еду, сказали, что будут разбираться. Я был оформлен как самозанятый. Эта ситуация произошла из-за газа. Мое СТО работает уже семь лет. За это время приходили с проверками. Просто проверяли территорию, прилегающую, мое СТО. Нарушений не нашли», — рассказал изданию 72.RU Андрей, владелец СТО.
При этом в прокурор Тюменской области Владислав Московских уже поручил провести проверку на предмет исполнения федеральных законов автосервисом. Внимание в ведомстве также обратят на выполнений требований при размещении станций технического обслуживания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв на автосервиса. В его результате рухнуло помещение предприятия рухнуло, а жителей одного из близлежащих домов пришлось эвакуировать из-за выбитых стекол.
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Владелец тюменского СТО на улице Буровиков рассказал, что взрыв в здании произошел из-за газового баллона в одной из машин. По его словам, ведомства неоднократно проверяли его предприятие, однако нарушений не находили. «Я дома был. Позвонили соседи и сказали, что взрыв, гараж разнесло в разные стороны. Пострадал сам гараж и машины, которые стоят кругом. Я только из полиции еду, сказали, что будут разбираться. Я был оформлен как самозанятый. Эта ситуация произошла из-за газа. Мое СТО работает уже семь лет. За это время приходили с проверками. Просто проверяли территорию, прилегающую, мое СТО. Нарушений не нашли», — рассказал изданию 72.RU Андрей, владелец СТО. При этом в прокурор Тюменской области Владислав Московских уже поручил провести проверку на предмет исполнения федеральных законов автосервисом. Внимание в ведомстве также обратят на выполнений требований при размещении станций технического обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв на автосервиса. В его результате рухнуло помещение предприятия рухнуло, а жителей одного из близлежащих домов пришлось эвакуировать из-за выбитых стекол.