Тюменская прокуратура начнет расследование после взрыва в автосервисе

08 января 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В ведомстве готовы помочь пострадавшим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Тюменской области займется происшествием в автосервисе, где ночью взорвался газовый баллон на одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Также там сообщили, что в ведомстве помогут гражданам, чье имущество было повреждено в результате взрыва. Для получения правовой помощи им необходимо обратиться в прокуратуру Центрального административного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел мощный взрыв на улице Буровиков. В его результате рухнуло здание автосервиса, а жителей одного из близлежащих домов эвакуировали. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка в газовом баллоне, который стоял на одном из автомобилей.

Прокуратура Тюменской области займется происшествием в автосервисе, где ночью взорвался газовый баллон на одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Также там сообщили, что в ведомстве помогут гражданам, чье имущество было повреждено в результате взрыва. Для получения правовой помощи им необходимо обратиться в прокуратуру Центрального административного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел мощный взрыв на улице Буровиков. В его результате рухнуло здание автосервиса, а жителей одного из близлежащих домов эвакуировали. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка в газовом баллоне, который стоял на одном из автомобилей.