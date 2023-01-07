07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

Тюменская прокуратура начнет расследование после взрыва в автосервисе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, герб, герб россии, прокуратура тюменской области
В ведомстве готовы помочь пострадавшим Фото:

Прокуратура Тюменской области займется происшествием в автосервисе, где ночью взорвался газовый баллон на одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также там сообщили, что в ведомстве помогут гражданам, чье имущество было повреждено в результате взрыва. Для получения правовой помощи им необходимо обратиться в прокуратуру Центрального административного округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел мощный взрыв на улице Буровиков. В его результате рухнуло здание автосервиса, а жителей одного из близлежащих домов эвакуировали. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка в газовом баллоне, который стоял на одном из автомобилей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Прокуратура Тюменской области займется происшествием в автосервисе, где ночью взорвался газовый баллон на одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Также там сообщили, что в ведомстве помогут гражданам, чье имущество было повреждено в результате взрыва. Для получения правовой помощи им необходимо обратиться в прокуратуру Центрального административного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел мощный взрыв на улице Буровиков. В его результате рухнуло здание автосервиса, а жителей одного из близлежащих домов эвакуировали. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка в газовом баллоне, который стоял на одном из автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...