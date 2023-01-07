07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В Тюмени после взрыва газа в автосервисе эвакуировали жителей близлежащего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, кирпич, расселение
После взрыва в доме снесло почти все окна Фото:

В результате взрыва газового баллона в здании тюменского автосервиса было решено эвакуировать жильцов одного их близлежащих домов. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

«Жители соседних с СТО домов, пострадавших от взрывной волны, будут размещены в гостинице. Семья с двумя детьми сейчас собирается в гостиницу, предоставленную городской администрацией. В их доме осталось только два целых окна», — сообщает телеканал в своем telegram-аккаунте.

Также сейчас с происшествием разбирается оперативный штаб, о чем рассказали в администрации города. «На данный момент специалисты департамента безопасности и жизнедеятельности администрации города находятся на месте. Все частные вопросы жителей решаются оперативно», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв в здании автосервиса на улице Буровиков. По предварительным данным МЧС, причиной могла стать разгерметизация газового баллона на одной из машин.

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В результате взрыва газового баллона в здании тюменского автосервиса было решено эвакуировать жильцов одного их близлежащих домов. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время». «Жители соседних с СТО домов, пострадавших от взрывной волны, будут размещены в гостинице. Семья с двумя детьми сейчас собирается в гостиницу, предоставленную городской администрацией. В их доме осталось только два целых окна», — сообщает телеканал в своем telegram-аккаунте. Также сейчас с происшествием разбирается оперативный штаб, о чем рассказали в администрации города. «На данный момент специалисты департамента безопасности и жизнедеятельности администрации города находятся на месте. Все частные вопросы жителей решаются оперативно», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ночью произошел взрыв в здании автосервиса на улице Буровиков. По предварительным данным МЧС, причиной могла стать разгерметизация газового баллона на одной из машин.
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