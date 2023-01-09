Волонтеры разыскивают 17-летнего подростка, который пропал из санатория «Солнышко» в Челябинской области. По предварительной информации, он может находиться в Челябинске.
«Пропал Логачев Олег Дмитриевич 2005 года рождения. Село Кузнецкое. Может находиться в Челябинске», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что подросток пропал 18 декабря 2022 года. Он находился в детском государственном оздоровительном санатории «Солнышко» в селе Кузнецкое (Аргаяшский район), который специализируется на лечении аллергических заболеваний. Медучреждение мальчик покинул самостоятельно. До настоящего времени его местонахождения неизвестно.
В декабре сообщалось, что в Магнитогорске из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежал 18-летний юноша. Его до сих пор не нашли.
Паблик «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Волонтеры разыскивают 17-летнего подростка, который пропал из санатория «Солнышко» в Челябинской области. По предварительной информации, он может находиться в Челябинске. «Пропал Логачев Олег Дмитриевич 2005 года рождения. Село Кузнецкое. Может находиться в Челябинске», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что подросток пропал 18 декабря 2022 года. Он находился в детском государственном оздоровительном санатории «Солнышко» в селе Кузнецкое (Аргаяшский район), который специализируется на лечении аллергических заболеваний. Медучреждение мальчик покинул самостоятельно. До настоящего времени его местонахождения неизвестно. В декабре сообщалось, что в Магнитогорске из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежал 18-летний юноша. Его до сих пор не нашли.