09 января 2023

Подросток пропал из детского санатория в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик покинул медучреждение еще в декабре Фото:

Волонтеры разыскивают 17-летнего подростка, который пропал из санатория «Солнышко» в Челябинской области. По предварительной информации, он может находиться в Челябинске.

«Пропал Логачев Олег Дмитриевич 2005 года рождения. Село Кузнецкое. Может находиться в Челябинске», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что подросток пропал 18 декабря 2022 года. Он находился в детском государственном оздоровительном санатории «Солнышко» в селе Кузнецкое (Аргаяшский район), который специализируется на лечении аллергических заболеваний. Медучреждение мальчик покинул самостоятельно. До настоящего времени его местонахождения неизвестно.

В декабре сообщалось, что в Магнитогорске из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежал 18-летний юноша. Его до сих пор не нашли.

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Волонтеры разыскивают 17-летнего подростка, который пропал из санатория «Солнышко» в Челябинской области. По предварительной информации, он может находиться в Челябинске. «Пропал Логачев Олег Дмитриевич 2005 года рождения. Село Кузнецкое. Может находиться в Челябинске», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что подросток пропал 18 декабря 2022 года. Он находился в детском государственном оздоровительном санатории «Солнышко» в селе Кузнецкое (Аргаяшский район), который специализируется на лечении аллергических заболеваний. Медучреждение мальчик покинул самостоятельно. До настоящего времени его местонахождения неизвестно. В декабре сообщалось, что в Магнитогорске из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежал 18-летний юноша. Его до сих пор не нашли.
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