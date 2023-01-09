Мальчик покинул медучреждение еще в декабре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Волонтеры разыскивают 17-летнего подростка, который пропал из санатория «Солнышко» в Челябинской области. По предварительной информации, он может находиться в Челябинске.

«Пропал Логачев Олег Дмитриевич 2005 года рождения. Село Кузнецкое. Может находиться в Челябинске», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что подросток пропал 18 декабря 2022 года. Он находился в детском государственном оздоровительном санатории «Солнышко» в селе Кузнецкое (Аргаяшский район), который специализируется на лечении аллергических заболеваний. Медучреждение мальчик покинул самостоятельно. До настоящего времени его местонахождения неизвестно.

В декабре сообщалось, что в Магнитогорске из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежал 18-летний юноша. Его до сих пор не нашли.