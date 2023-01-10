Жители Нижнего Тагила пожаловались на горы мусора в их дворе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители улицы Липовый тракт, 21 Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились накопленным мусором, который не вывозят с их двора. Об этом они рассказали в одной из городских соцсетях.

«Горы мусора, вонь, грязь. Деньги брать успевают, а мусор кто за вас вывозить будет? Интересно, а за что с нас 350рублей с человека за уборку мусора то берут?», — возмутился тагильчанин Сергей на странице «ЧП Нижний Тагил» с соцсети «Вконтакте».

Корреспондент редакции направил запрос в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о получении Свердловской областью новых контейнеров в 2022 году. Все контейнеры были переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям нескольких городов области.