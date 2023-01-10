10 января 2023

Тагильчане недовольны горами накопленного мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, зима, вандализм, свалка мусора, контейнер для тбо, женщина с тележкой
Жители Нижнего Тагила пожаловались на горы мусора в их дворе Фото:

Жители улицы Липовый тракт, 21 Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились накопленным мусором, который не вывозят с их двора. Об этом они рассказали в одной из городских соцсетях.

«Горы мусора, вонь, грязь. Деньги брать успевают, а мусор кто за вас вывозить будет? Интересно, а за что с нас 350рублей с человека за уборку мусора то берут?», — возмутился тагильчанин Сергей на странице «ЧП Нижний Тагил» с соцсети «Вконтакте».

Корреспондент редакции направил запрос в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о получении Свердловской областью новых контейнеров в 2022 году. Все контейнеры были переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям нескольких городов области.

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Жители улицы Липовый тракт, 21 Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились накопленным мусором, который не вывозят с их двора. Об этом они рассказали в одной из городских соцсетях. «Горы мусора, вонь, грязь. Деньги брать успевают, а мусор кто за вас вывозить будет? Интересно, а за что с нас 350рублей с человека за уборку мусора то берут?», — возмутился тагильчанин Сергей на странице «ЧП Нижний Тагил» с соцсети «Вконтакте». Корреспондент редакции направил запрос в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о получении Свердловской областью новых контейнеров в 2022 году. Все контейнеры были переданы владельцам площадок — районным администрациям и управляющим компаниям нескольких городов области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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