В ХМАО простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим под Артемовском

В Урае похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Александра Глызина, погибшего в ходе спецоперации под Артемовском. Некролог опубликован в официальном сообществе правительства ХМАО в соцсети «Вконтакте».
«В Урае простились с погибшим Александром Глызиным. В сентябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК „Вагнер“ и в составе подразделений частной военной компании участвовал в боях за освобождение города Артемовска. Погиб в ходе штурма укрепленного района националистов», — сообщается в публикации.
Глызину было 40 лет, он родился и провел детство в Урае, в этом же городе живет его сестра. В 2001 году переехал в Свердловскую область. Похороны прошли 12 января в Урае. Власти округа приносят соболезнования родным и близким погибшего.
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