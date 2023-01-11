В ХМАО простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим под Артемовском 12 января 2023 в 19:43 Размер текста - 17 + Похороны прошли в Урае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Александра Глызина, погибшего в ходе спецоперации под Артемовском. Некролог опубликован в официальном сообществе правительства ХМАО в соцсети «Вконтакте». «В Урае простились с погибшим Александром Глызиным. В сентябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК „Вагнер“ и в составе подразделений частной военной компании участвовал в боях за освобождение города Артемовска. Погиб в ходе штурма укрепленного района националистов», — сообщается в публикации. Глызину было 40 лет, он родился и провел детство в Урае, в этом же городе живет его сестра. В 2001 году переехал в Свердловскую область. Похороны прошли 12 января в Урае. Власти округа приносят соболезнования родным и близким погибшего. Ранее URA.RU сообщало о гибели жителя Нефтеюганского района Никиты Мантуликова. Солдата похоронили на родине, в поселке Карактеевы. В Урае похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Александра Глызина, погибшего в ходе спецоперации под Артемовском. Некролог опубликован в официальном сообществе правительства ХМАО в соцсети «Вконтакте». «В Урае простились с погибшим Александром Глызиным. В сентябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК „Вагнер“ и в составе подразделений частной военной компании участвовал в боях за освобождение города Артемовска. Погиб в ходе штурма укрепленного района националистов», — сообщается в публикации. Глызину было 40 лет, он родился и провел детство в Урае, в этом же городе живет его сестра. В 2001 году переехал в Свердловскую область. Похороны прошли 12 января в Урае. Власти округа приносят соболезнования родным и близким погибшего. Ранее URA.RU сообщало о гибели жителя Нефтеюганского района Никиты Мантуликова. Солдата похоронили на родине, в поселке Карактеевы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям