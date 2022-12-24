24 декабря 2022
23 декабря 2022

Военнослужащий из ХМАО погиб при выполнении задач спецоперации. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, оружие, похороны, солдат
В ходе СВО погиб житель Нефтеюганского района Никита Мантуликов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нефтеюганском районе ХМАО простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при исполнении воинского долга по защите Донбасса. Об этом сообщают в официальной группе правительства округа в социальной сети «Вконтакте».

«В Югре простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при освобождении Донбасса. Солдата похоронили 23 декабря на родине, поселке Каркатеевы Нефтеюганского района», — сообщает пресс-служба окружного правительства в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО простились с жителем Нягани Константином Зайкиным и жителем Советского района Эдуардом Садыковым. Военнослужащие выполняли обязанности в зоне специальной военной операции.

О начале специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Одна из целей спецоперации — защита жителей Донбасса.

Никита Мантуликов погиб на Украине
Фото:

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В Нефтеюганском районе ХМАО простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при исполнении воинского долга по защите Донбасса. Об этом сообщают в официальной группе правительства округа в социальной сети «Вконтакте». «В Югре простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при освобождении Донбасса. Солдата похоронили 23 декабря на родине, поселке Каркатеевы Нефтеюганского района», — сообщает пресс-служба окружного правительства в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО простились с жителем Нягани Константином Зайкиным и жителем Советского района Эдуардом Садыковым. Военнослужащие выполняли обязанности в зоне специальной военной операции. О начале специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Одна из целей спецоперации — защита жителей Донбасса.
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