В Нефтеюганском районе ХМАО простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при исполнении воинского долга по защите Донбасса. Об этом сообщают в официальной группе правительства округа в социальной сети «Вконтакте».
«В Югре простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при освобождении Донбасса. Солдата похоронили 23 декабря на родине, поселке Каркатеевы Нефтеюганского района», — сообщает пресс-служба окружного правительства в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО простились с жителем Нягани Константином Зайкиным и жителем Советского района Эдуардом Садыковым. Военнослужащие выполняли обязанности в зоне специальной военной операции.
О начале специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Одна из целей спецоперации — защита жителей Донбасса.
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