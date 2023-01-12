В школе Березников система пожарной безопасности отключила отопление

13 января 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Один из блоков школы пришлось закрыть Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках Пермского края в местной школе частично отключилась система отопления. Из-за этого второй блок школы №22 пришлось закрыть, а учеников перевести в другие классы. Авария произошла еще 9 января, но устраняют ее до сих пор, сообщили в мэрии Березников. Причиной ЧП стала система пожарной безопасности, которая перекрыла тепловую вентиляцию. «В результате срабатывания системы автоматизированной пожарной системы запорный клапан перекрыл вентиляционный канал, который обеспечивает подогрев воздуха во втором блоке здания. Так как на улице в эти дни низкая температура, проблема осложнилась подмерзанием канала», — поясняет администрация города в соцсетях. Как рассказала директор школы Наталья Домрачева, специалисты сейчас демонтируют вентиляционный канал. Из 67 кабинетов школы закрыты 10.

В Березниках Пермского края в местной школе частично отключилась система отопления. Из-за этого второй блок школы №22 пришлось закрыть, а учеников перевести в другие классы. Авария произошла еще 9 января, но устраняют ее до сих пор, сообщили в мэрии Березников. Причиной ЧП стала система пожарной безопасности, которая перекрыла тепловую вентиляцию. «В результате срабатывания системы автоматизированной пожарной системы запорный клапан перекрыл вентиляционный канал, который обеспечивает подогрев воздуха во втором блоке здания. Так как на улице в эти дни низкая температура, проблема осложнилась подмерзанием канала», — поясняет администрация города в соцсетях. Как рассказала директор школы Наталья Домрачева, специалисты сейчас демонтируют вентиляционный канал. Из 67 кабинетов школы закрыты 10.