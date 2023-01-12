Пермское ГУФСИН раскрыло причину закрытия колонии, где царили воровские порядки

Осужденных закрывшейся пермской ИК, где царили воровские порядки, распределили в другие колонии

13 января 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Осужденных ликвидированной ИК-13 распределили по другим колониям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Общежития закрывшейся в Губахинском округе (Пермский край) исправительной колонии №13 имели большой процент износа. Решение о ликвидации учреждения приняло ФСИН России, этот процесс занял год, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по Прикамью. «Решение о ликвидации колоний в РФ принимает ФСИН России. Все учреждения в деревянном исполнении подлежат ликвидации. В ИК-13 все общежития для осужденных выполнены в деревянном исполнении, имеют более 80% износа. Процесс ликвидации ИК-13 начался в соответствие с приказом ФСИН России от 17 декабря 2021 года. Срок ликвидации — 31 декабря 2022 года», — отметили в пресс-службе управления. В Пермском управлении ФСИН также пояснили, что осужденные ИК №13 перераспределены в другие учреждения края «в соответствии с режимом отбывания наказания». Все сотрудники и работники колонии трудоустроены. ИК-13 носила название так называемой «черной» зоны — колонии, где были распространены криминальные порядки. Два года назад руководство исправучреждения попало под уголовное дело. Сейчас в Губахе продолжают действовать ИК-12 и исправительный центр (ИЦ-2).

Общежития закрывшейся в Губахинском округе (Пермский край) исправительной колонии №13 имели большой процент износа. Решение о ликвидации учреждения приняло ФСИН России, этот процесс занял год, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по Прикамью. «Решение о ликвидации колоний в РФ принимает ФСИН России. Все учреждения в деревянном исполнении подлежат ликвидации. В ИК-13 все общежития для осужденных выполнены в деревянном исполнении, имеют более 80% износа. Процесс ликвидации ИК-13 начался в соответствие с приказом ФСИН России от 17 декабря 2021 года. Срок ликвидации — 31 декабря 2022 года», — отметили в пресс-службе управления. В Пермском управлении ФСИН также пояснили, что осужденные ИК №13 перераспределены в другие учреждения края «в соответствии с режимом отбывания наказания». Все сотрудники и работники колонии трудоустроены. ИК-13 носила название так называемой «черной» зоны — колонии, где были распространены криминальные порядки. Два года назад руководство исправучреждения попало под уголовное дело. Сейчас в Губахе продолжают действовать ИК-12 и исправительный центр (ИЦ-2).