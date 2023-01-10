В Пермском крае ликвидирована колония, где царили воровские порядки

В Пермском крае ликвидирована исправительная колония №13, находившаяся в поселке Широковский Губахинского округа. Процедура ликвидации колонии, как юридического лица, началась в конце 2021 году, указано в выписке ЕГРЮЛ. Курировал процесс заместитель начальника краевого управления ФСИН Владимир Злобин. О том, что исправительное учреждение упразднено, URA.RU также сообщали в Губахинском городском суде.
«Сейчас в Губахе действуют ИК-12 и исправительный центр (ИЦ-2, п. Углеуральский — прим. URA.RU). Исправительная колония №13 ликвидирована», — сообщили в суде. URA.RU попросило пресс-службу ГУФСИН по Прикамью прокомментировать данную информацию, направив соответствующий запрос. К моменту опубликования материала ответ ведомства не поступил.
По информации бывшего председателя пермской ОНК, ИК №13 была известна, как колония, где были распространены криминальные порядки. В 2019 году руководство исправучреждения попало под уголовное дело — в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) заподозрили одного из заместителей начальника ИК-13. Сообщалось, что сотрудник колонии требовал от заключенных деньги.
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