В Магнитогорске Челябинской области разработчики отправили разведовательно-ударную машину «Маркер» в Домбасс для проведения испытаний. Об этом сообщили в соцсетях.
«„Маркер“ обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами. Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», — говорится в сообщении telegram-канала Rogozin.
В сообщении указано, что роботов изобрели партнеры Научно-технического центра (НТР) «Царские волки» — конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» (разработчики прошедшего испытания на МКС робота «Федора») в тесном сотрудничестве с Фондом перспективных исследований. Этот робот уже успешно показал себя в охране периметра космодрома «Восточный».
Ранее стало известно, что экспериментальная робототехническая платформа «Маркер», созданная Фондом перспективных исследований, самостоятельно прошла 30 километров в лесах Челябинской области. Робот финишировал через полтора часа.
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В Магнитогорске Челябинской области разработчики отправили разведовательно-ударную машину «Маркер» в Домбасс для проведения испытаний. Об этом сообщили в соцсетях. «„Маркер“ обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами. Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», — говорится в сообщении telegram-канала Rogozin. В сообщении указано, что роботов изобрели партнеры Научно-технического центра (НТР) «Царские волки» — конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» (разработчики прошедшего испытания на МКС робота «Федора») в тесном сотрудничестве с Фондом перспективных исследований. Этот робот уже успешно показал себя в охране периметра космодрома «Восточный». Ранее стало известно, что экспериментальная робототехническая платформа «Маркер», созданная Фондом перспективных исследований, самостоятельно прошла 30 километров в лесах Челябинской области. Робот финишировал через полтора часа.