У самолета, летевшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель

У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident.
«Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале.
Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил.
Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.
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У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале. Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.