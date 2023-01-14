У самолета, летевшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель

Военный самолет Ан-12, летевший из Красноярска в Пермь, подал сигнал об отказе двигателя

15 января 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

У самолета Ан-12 ВКС России отказал двигатель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале. Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.

У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале. Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.