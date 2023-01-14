14 января 2023
13 января 2023

У самолета, летевшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель

Военный самолет Ан-12, летевший из Красноярска в Пермь, подал сигнал об отказе двигателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
У самолета Ан-12 ВКС России отказал двигатель Фото:

У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident.

«Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале.

Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил.

Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.

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У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале. Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Военно-транспортный самолет Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач, указано на сайте Минобороны России. Он вмещает в себя экипаж до шести человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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