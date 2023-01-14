Мужчина 23 лет пропал вечером 2 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени со 2 января ищут молодого мужчину, который исчез из дома вечером и с того времени не объявлялся. Поиски в помощи просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«В Тюмени пропал Ибрагимов Руслан Аслидинович, 1999 года рождения. 2 января 2023 года около 18:00 ушел из дома по ул. Стартовой и до настоящего времени его местоположение не установлено», — указано в ориентировке. Там также перечислили приметы мужчины: на вид ему 23-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами.

Он был одет в темно-синий пуховик, темные джинсы, темные кроссовки с белыми вставками и черную бейсболку. Всех, кто знает какую-либо информацию о местоположении пропавшего, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.