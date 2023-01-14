В Тюмени со 2 января ищут молодого мужчину, который исчез из дома вечером и с того времени не объявлялся. Поиски в помощи просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».
«В Тюмени пропал Ибрагимов Руслан Аслидинович, 1999 года рождения. 2 января 2023 года около 18:00 ушел из дома по ул. Стартовой и до настоящего времени его местоположение не установлено», — указано в ориентировке. Там также перечислили приметы мужчины: на вид ему 23-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами.
Он был одет в темно-синий пуховик, темные джинсы, темные кроссовки с белыми вставками и черную бейсболку. Всех, кто знает какую-либо информацию о местоположении пропавшего, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.
Фото: группа «Поисковый отряд „Белая Сова-Тюмень“» в соцсети «ВКонтакте»
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В Тюмени со 2 января ищут молодого мужчину, который исчез из дома вечером и с того времени не объявлялся. Поиски в помощи просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «В Тюмени пропал Ибрагимов Руслан Аслидинович, 1999 года рождения. 2 января 2023 года около 18:00 ушел из дома по ул. Стартовой и до настоящего времени его местоположение не установлено», — указано в ориентировке. Там также перечислили приметы мужчины: на вид ему 23-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами. Он был одет в темно-синий пуховик, темные джинсы, темные кроссовки с белыми вставками и черную бейсболку. Всех, кто знает какую-либо информацию о местоположении пропавшего, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.