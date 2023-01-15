Тюменские банки поднимут ипотечную ставку из-за высокого спроса. Инсайд

16 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотеке зависят не только от ключевой ставки Центробанка. говорят эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Высокий спрос на льготные ипотечные продукты заставит банки поднять проценты по базовой ипотеке. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал специалист одного из тюменских банков. Он пояснил: низкие ставки по льготным кредитам не дают финансистам зарабатывать. «Сейчас мы ожидаем ожидаем наплыва клиентов именно по льготным программам — это ипотека с господдержкой, обновленная семейная ипотека. В феврале индексируют материнский капитал, это тоже скажется на спросе. Но при этом по базовой ипотеке спрос невелик, а реальная инфляция пока растет, и мы вынуждены постепенно повышать ставки», — поделился с URA.RU источник. Согласно открытым данным, на начало года базовая ипотечная ставка «Сбербанка» составляет 10,9% годовых. В начале 2022 года она держалась на уровне 10,3%, а к концу года, по мнению аналитиков, может вырасти еще на 0,5-0,7%. «В разрезе ипотечных сумм даже полпроцента это солидный доход для банков. Потому что сейчас львиную долю спроса формируют именно льготники, а у них процент для банков почти что грабительский», — считает инсайдер. Он добавил, что недавнее увеличение до 8% ставки по ипотеке с господдержкой не покрывает инфляцию Ранее URA.RU дало совет, когда лучше всего приобретать недвижимость в Тюмени. Аналитики считают, что удачнее всего для покупки жилья — зимние месяцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высокий спрос на льготные ипотечные продукты заставит банки поднять проценты по базовой ипотеке. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал специалист одного из тюменских банков. Он пояснил: низкие ставки по льготным кредитам не дают финансистам зарабатывать. «Сейчас мы ожидаем ожидаем наплыва клиентов именно по льготным программам — это ипотека с господдержкой, обновленная семейная ипотека. В феврале индексируют материнский капитал, это тоже скажется на спросе. Но при этом по базовой ипотеке спрос невелик, а реальная инфляция пока растет, и мы вынуждены постепенно повышать ставки», — поделился с URA.RU источник. Согласно открытым данным, на начало года базовая ипотечная ставка «Сбербанка» составляет 10,9% годовых. В начале 2022 года она держалась на уровне 10,3%, а к концу года, по мнению аналитиков, может вырасти еще на 0,5-0,7%. «В разрезе ипотечных сумм даже полпроцента это солидный доход для банков. Потому что сейчас львиную долю спроса формируют именно льготники, а у них процент для банков почти что грабительский», — считает инсайдер. Он добавил, что недавнее увеличение до 8% ставки по ипотеке с господдержкой не покрывает инфляцию Ранее URA.RU дало совет, когда лучше всего приобретать недвижимость в Тюмени. Аналитики считают, что удачнее всего для покупки жилья — зимние месяцы.