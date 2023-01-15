Мэрия Тюмени позволила обогатиться торговцам с пешеходной улицы города

16 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские торговцы продолжат получать прибыль, торгуя на пешеходной улице города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайд URA.RU сбылся. Тюменская мэрия продлила срок работы ярмарок на главной пешеходной улице Дзержинского. Информация об этом размещена на портале официальных документов города Тюмени. «Провести с 16.01.2023 по 15.02.2023 в городе Тюмени универсальную ярмарку на улице Дзержинского. Департаменту (потребительского рынка администрации города) выступить от имени организатора универсальной ярмарки на улице Дзержинского», — сообщается в документах. Ранее источники URA.RU предсказали, что ярмарка на пешеходной улице Дзержинского, срок работы которой, по документам, должен был истечь 15 января 2023 года, сохранится еще на неопределенное время. Все потому, что предприниматели, сбывающие свою продукцию на центральной улице, отчитались перед городскими чиновниками о хорошей прибыли. Эта новость, по словам источников, обрадовала мэра Руслана Кухарука, после чего в курилках мэрии заговорили о продлении срока действия ярмарок. Прочие интересные истории от инсайдеров агентства читайте в очередном выпуске слухов URA.RU.

Инсайд URA.RU сбылся. Тюменская мэрия продлила срок работы ярмарок на главной пешеходной улице Дзержинского. Информация об этом размещена на портале официальных документов города Тюмени. «Провести с 16.01.2023 по 15.02.2023 в городе Тюмени универсальную ярмарку на улице Дзержинского. Департаменту (потребительского рынка администрации города) выступить от имени организатора универсальной ярмарки на улице Дзержинского», — сообщается в документах. Ранее источники URA.RU предсказали, что ярмарка на пешеходной улице Дзержинского, срок работы которой, по документам, должен был истечь 15 января 2023 года, сохранится еще на неопределенное время. Все потому, что предприниматели, сбывающие свою продукцию на центральной улице, отчитались перед городскими чиновниками о хорошей прибыли. Эта новость, по словам источников, обрадовала мэра Руслана Кухарука, после чего в курилках мэрии заговорили о продлении срока действия ярмарок. Прочие интересные истории от инсайдеров агентства читайте в очередном выпуске слухов URA.RU.