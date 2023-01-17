Шесть палат в ковидном отделении ГКБ №9 нуждаются в ремонте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в детском инфекционном отделении ГКБ №9 на маленьких пациентов осыпается штукатурка. Об этом в социальных сетях жалуются пациенты больницы, отмечая невыносимые условия пребывания и лечения в медучреждении.

«Спишь, а вот эта красота падает прям на тебя. В палате ни одной розетки, на весь этаж один малюсенький холодильник. С маленькими детьми (9 месяцев) питание подогреть негде. В боксах по две-три мамочки с детьми, а это инфекционное отделение», — написала Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложила фотографии.

В пресс-службе ГАУЗ ГКБ №9 telegram-каналу « Челябинск, который смог » сообщили, что с 2020 года корпус работал как ковидный госпиталь, а его часть работает так до сих пор, и ремонт проводить было невозможно. Несмотря на это, в 2022 году отремонтировали палаты на втором этаже.

«Шесть палат в ковидном отделении, где находилась пациентка, нуждаются в ремонте. Он запланирован на май 2023 года», — подытожили в пресс-службе больницы.

При этом женщина жалуется не только на внешнее состояние больницы. По ее словам, в отделении нет градусников, а кровь из вены у маленьких пациентов берут шприцами с тупыми иглами.

«Ощущение, что у детей не кровь берут, а режут на живую, такой душераздирающий крик стоит. Потом еще час кровь не остановить, поскольку прокол большой получается от толстой иглы. А главное, что ребенка не успокоить, от боли и страха», — отмечает Соболева.

Штукатурка осыпается на пациентов во сне Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

В палате отсутствуют рабочие розетки Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

В медучреждении признали, что палаты требуют ремонта Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»