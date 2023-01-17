В Челябинске в детском инфекционном отделении ГКБ №9 на маленьких пациентов осыпается штукатурка. Об этом в социальных сетях жалуются пациенты больницы, отмечая невыносимые условия пребывания и лечения в медучреждении.
«Спишь, а вот эта красота падает прям на тебя. В палате ни одной розетки, на весь этаж один малюсенький холодильник. С маленькими детьми (9 месяцев) питание подогреть негде. В боксах по две-три мамочки с детьми, а это инфекционное отделение», — написала Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложила фотографии.
В пресс-службе ГАУЗ ГКБ №9 telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщили, что с 2020 года корпус работал как ковидный госпиталь, а его часть работает так до сих пор, и ремонт проводить было невозможно. Несмотря на это, в 2022 году отремонтировали палаты на втором этаже.
«Шесть палат в ковидном отделении, где находилась пациентка, нуждаются в ремонте. Он запланирован на май 2023 года», — подытожили в пресс-службе больницы.
При этом женщина жалуется не только на внешнее состояние больницы. По ее словам, в отделении нет градусников, а кровь из вены у маленьких пациентов берут шприцами с тупыми иглами.
«Ощущение, что у детей не кровь берут, а режут на живую, такой душераздирающий крик стоит. Потом еще час кровь не остановить, поскольку прокол большой получается от толстой иглы. А главное, что ребенка не успокоить, от боли и страха», — отмечает Соболева.
Штукатурка осыпается на пациентов во сне
Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
В палате отсутствуют рабочие розетки
Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
В медучреждении признали, что палаты требуют ремонта
Фото: Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
В Челябинске в детском инфекционном отделении ГКБ №9 на маленьких пациентов осыпается штукатурка. Об этом в социальных сетях жалуются пациенты больницы, отмечая невыносимые условия пребывания и лечения в медучреждении. «Спишь, а вот эта красота падает прям на тебя. В палате ни одной розетки, на весь этаж один малюсенький холодильник. С маленькими детьми (9 месяцев) питание подогреть негде. В боксах по две-три мамочки с детьми, а это инфекционное отделение», — написала Наталья Соболева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложила фотографии. В пресс-службе ГАУЗ ГКБ №9 telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщили, что с 2020 года корпус работал как ковидный госпиталь, а его часть работает так до сих пор, и ремонт проводить было невозможно. Несмотря на это, в 2022 году отремонтировали палаты на втором этаже. «Шесть палат в ковидном отделении, где находилась пациентка, нуждаются в ремонте. Он запланирован на май 2023 года», — подытожили в пресс-службе больницы. При этом женщина жалуется не только на внешнее состояние больницы. По ее словам, в отделении нет градусников, а кровь из вены у маленьких пациентов берут шприцами с тупыми иглами. «Ощущение, что у детей не кровь берут, а режут на живую, такой душераздирающий крик стоит. Потом еще час кровь не остановить, поскольку прокол большой получается от толстой иглы. А главное, что ребенка не успокоить, от боли и страха», — отмечает Соболева.