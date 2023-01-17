Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на медосмотры чиновникам

18 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

За медосмотры чиновников заплатят 580 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на диспансеризацию госслужащих в Салехарде. Об этом говорится в документе на сайте окружного департамента экономики. «Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих в 2023 году, город Салехард — 580 тысяч рублей», — говорится в документе. Для выяснения подробностей агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что окружные власти потратят деньги из бюджета на обучение чиновников. Средства планируют направить на профессиональное развитие госслужащих.

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на диспансеризацию госслужащих в Салехарде. Об этом говорится в документе на сайте окружного департамента экономики. «Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих в 2023 году, город Салехард — 580 тысяч рублей», — говорится в документе. Для выяснения подробностей агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что окружные власти потратят деньги из бюджета на обучение чиновников. Средства планируют направить на профессиональное развитие госслужащих.