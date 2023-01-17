Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на медосмотры чиновникам

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на диспансеризацию госслужащих в Салехарде. Об этом говорится в документе на сайте окружного департамента экономики.
«Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих в 2023 году, город Салехард — 580 тысяч рублей», — говорится в документе.
Для выяснения подробностей агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что окружные власти потратят деньги из бюджета на обучение чиновников. Средства планируют направить на профессиональное развитие госслужащих.
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