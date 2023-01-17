17 января 2023

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на медосмотры чиновникам

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За медосмотры чиновников заплатят 580 тысяч рублей Фото:

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на диспансеризацию госслужащих в Салехарде. Об этом говорится в документе на сайте окружного департамента экономики.

«Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих в 2023 году, город Салехард — 580 тысяч рублей», — говорится в документе.

Для выяснения подробностей агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что окружные власти потратят деньги из бюджета на обучение чиновников. Средства планируют направить на профессиональное развитие госслужащих.

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Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на диспансеризацию госслужащих в Салехарде. Об этом говорится в документе на сайте окружного департамента экономики. «Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих в 2023 году, город Салехард — 580 тысяч рублей», — говорится в документе. Для выяснения подробностей агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что окружные власти потратят деньги из бюджета на обучение чиновников. Средства планируют направить на профессиональное развитие госслужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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