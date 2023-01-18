Ирина Текслер подчеркнула, что муж — дорогой для нее человек
Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина поздравила 19 января своего мужа с юбилеем. Свое поздравление по случаю 50-летия Текслера она опубликовала в социальных сетях.
«С юбилеем, мой дорогой, горячо любимый муж», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Она также выложила их совместную фотографию.
Ранее стало известно, что Москва наградила главу региона орденом Александра Невского. Факт награждения URA.RU подтвердил осведомленный источник, однако в пресс-службе губернатора это событие не комментируют.
В юбилей супруга Ирина Текслер выложила совместную фотографию
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