18 января 2023

Супруга челябинского губернатора Текслера поздравила его с юбилеем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер подчеркнула, что муж — дорогой для нее человек Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина поздравила 19 января своего мужа с юбилеем. Свое поздравление по случаю 50-летия Текслера она опубликовала в социальных сетях.

«С юбилеем, мой дорогой, горячо любимый муж», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Она также выложила их совместную фотографию.

Ранее стало известно, что Москва наградила главу региона орденом Александра Невского. Факт награждения URA.RU подтвердил осведомленный источник, однако в пресс-службе губернатора это событие не комментируют.

В юбилей супруга Ирина Текслер выложила совместную фотографию
Фото:

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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина поздравила 19 января своего мужа с юбилеем. Свое поздравление по случаю 50-летия Текслера она опубликовала в социальных сетях. «С юбилеем, мой дорогой, горячо любимый муж», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Она также выложила их совместную фотографию. Ранее стало известно, что Москва наградила главу региона орденом Александра Невского. Факт награждения URA.RU подтвердил осведомленный источник, однако в пресс-службе губернатора это событие не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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