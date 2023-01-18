Челябинский губернатор получил орден Александра Невского

В причинах такого решения Москвы разбиралось URA.RU

19 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинские политические элиты обсуждают награждение губернатора Алексея Текслера орденом Александра Невского. Факт награждения URA.RU подтвердил URA.RU осведомленный источник. В пресс-службе главы региона это событие не комментируют. В день 50-летнего юбилея губернатора URA.RU вспомнило, какие достижения Текслера могли соответствовать формулировке «за большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области». Первый вызов Президент России назначил Текслера врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года, а в сентябре выиграл выборы, получив почти 70% голосов избирателей. И уже спустя несколько месяцев был вынужден отвечать на первый вызов — докатившуюся до Урала пандемию COVID-19. Помимо обеспечения масками, препаратами, препаратами ИВЛ и всем необходимым, перед регионом встала необходимость резкого увеличения числа мест в инфекционных отделениях. В июне 2020 года (к этому времени в области развернули уже больше 3 тысяч дополнительных коек) Текслер сообщил о начале строительства инфекционного центра в 1,5 км от границы Челябинска, в Малой Сосновке. Проект предусматривал 11 корпусов: диагностический, шесть с инфекционными боксами и палатами реанимации, а также хозяйственного назначения. Расходы областного бюджета составили 2,5 млрд рублей, из них 550 млн — на медицинское оборудование. Многие, включая полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, сомневались в возможно реализовать проект в разумные сроки. Однако вместо обычных для таких объектов 1,5-2 лет строительство длилось 74 дня. При необходимости центр может принять более 500 пациентов. Зеленый холм вместо дымящейся свалки В 2021 году в Челябинске окончательно прекратила существование городская свалка. Крупнейший в Европе мусорный полигон, организованный в 1947 году, постепенно «врос» в разрастающийся город. За 60 лет здесь накопились горы мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. Ликвидацией свалки занимался «Росатом». Итоги этой работы признали самым успешным экологическим проектом в России: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 20%, на территории бывшего полигона ТБО появился зеленый холм. «Наиболее яркий пример (успешной реализации масштабного экологического проекта — ред.) — это, конечно, свалка в Челябинске, которая была самой большой в границах городов. После рекультивации она стала городским пространством. В сентябре 2021 года там уже проходили спортивные мероприятия. Это, конечно, радует», — отметил 18 июля 2022 года в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин. Кампус мирового уровня В том же 2021 году правительство России приняло решении о строительстве трех десятков сверхсовременных вузовских кампусов. Челябинску удалось войти в первую волну программы. В результате в Челябинске появится уникальный межвузвоский комплекс: до 50% территории займут гостиницы и общежития. Остальную площадь поделят учебные здания, лаборатории, коворкинг-центр, конгресс-холл и технопарк, а также бассейн, амфитеатр и физкультурно-оздоровительный центр. Совокупная площадь будущего объекта составит 114 тысяч кв. метров. Ничего подобного в Челябинской области не происходило со времен СССР. Вопрос с выделением земли решен, проведены геологические изыскания. Строительство будет вестись в рамках частно-государственного партнерства (ЧГП): помимо федерального бюджетного в размере 8 млрд рублей кредит выделит банк ВТБ. — общая сумма вложений в будущее челябинской науки оценивается почти в 17 млрд рублей. Сдать объект планируется на рубеже 2024—2025 годов. Метро превращается в метротрам Еще одним глобальным прорывом обещает стать многострадальное метро в Челябинске, строить которое начали в 1990 году и не смогли закончить при трех предшественниках Текслера на посту губернатора — Петре Сумине, Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском. Цена вопроса — порядка 73 млрд рублей. Проект будет реализован в подземно-надземном варианте метротрамвая, заодно Челябинск полностью обновит трамвайный парк и наземные рельсовые пути. Идею одобрили президент Владимир Путин и правительство РФ. Решению предшествовал визит в Челябинск вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который вместе с главой региона спустился тоннели метрополитена. Текслер-объединитель Не столь масштабным, но весьма значимым для региона стало образование нового муниципалитета. Коркинский муниципальный округ появился благодаря объединению четырех годами враждующих муниципалитетов. Начало процессу Текслер положил, пообщавшись с коркинцами еще в 2019 году. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит, но в итоге проблему удалось решить. После выборов депутатов собрания исчезли советы депутатов четырех поселений и отдельные администрации с собственным чиновничьим аппаратом. Фактически, Текслер положил начало укрупнению муниципалитетов после административной реформы 15-летней давности, раздробившей регион на массу мелких, не обладающих собственными доходами и управленческими кадрами, но очень самостоятельных муниципалитетов. Сохраняя земляков С началом частичной мобилизации власти Челябинской области сделали многое для комплектования уходящих на фронт бойцов. При координации Текслера, во всероссийском учебном центре на базе танковой дивизии в Чебаркуле был развернут и оборудован палаточный лагерь на 8 тысяч человек. Всероссийский военно-полевой палаточный лагерь был построен за 12 дней на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле. В строительстве принимали участие 38 промышленных предприятий региона. Мобилизованные с самого начала получали от региона аптечки, термобелье и снаряжение. В формируемые части и действующую армию были переданы сотни бронежилетов, шлемов, квадрокоптеров, тепловизоров и других видов снаряжения. «Текслер — уникальное явление в губернаторском корпусе. Он не вырос из „крепких хозяйственников“ советского времени, не пришел во власть из бизнеса. Он — представитель плеяды профессионально-подготовленных управленцев. По всем рейтингам именно Текслер сейчас представляет губернаторский корпус и в целом регионы коренной России на федеральном уровне. Таким в свое время был свердловский губернатор Эдуард Россель», — заявил URA.RU политолог, представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров. Он также напомнил, что Челябинская область, согласно рейтингу эффективности АПЭК, по итогам 2022 года стала единственным регионом из первой двадцатки, сохранившей стабильность позиций по итогам 2022 года. «На это сыграло, в том числе, наличие перспективных, масштабных и финансово-подкрепленных на федеральном уровне инфраструктурных и образовательных проектов. Учли в Москве и проведение мобилизационных мероприятий, которые на Южном Урале прошли с минимумом накладок», — добавил политолог.