Депутат Госдумы от ХМАО встретился с добровольцами

20 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Шувалов отметил всероссийский охват добровольческой организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов посетил Гуманитарный добровольческий корпус в Сургуте и встретился с его руководителем Эдуардом Логиновым. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «На прошлой неделе, работая в регионе, посетил Гуманитарный добровольческий корпус в Сургуте (Гумкорпус), где встретился с председателем Эдуардом Логиновым. Гуманитарная миссия Югры приобрела поистине всероссийский охват, так как в ней принимают участие около 200 добровольцев из 27 регионов России и даже журналист из Японии», — говорится в сообщении. Шувалов отметил, что в настоящее время основные силы организации направлены на помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По всей Югре действует 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. На данный момент собрано и адресно вручено более 1000 тонн продуктовых наборов, одежды, средств личной гигиены, детских принадлежностей и прочего. Ранее URA.RU сообщало, что директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил Гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО УАЗ для работы на Донбассе. Помимо этого, гумкорпусу был передан «УАЗ Патриот», однако даритель пожелал остаться неизвестным.

Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов посетил Гуманитарный добровольческий корпус в Сургуте и встретился с его руководителем Эдуардом Логиновым. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «На прошлой неделе, работая в регионе, посетил Гуманитарный добровольческий корпус в Сургуте (Гумкорпус), где встретился с председателем Эдуардом Логиновым. Гуманитарная миссия Югры приобрела поистине всероссийский охват, так как в ней принимают участие около 200 добровольцев из 27 регионов России и даже журналист из Японии», — говорится в сообщении. Шувалов отметил, что в настоящее время основные силы организации направлены на помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По всей Югре действует 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. На данный момент собрано и адресно вручено более 1000 тонн продуктовых наборов, одежды, средств личной гигиены, детских принадлежностей и прочего. Ранее URA.RU сообщало, что директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил Гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО УАЗ для работы на Донбассе. Помимо этого, гумкорпусу был передан «УАЗ Патриот», однако даритель пожелал остаться неизвестным.