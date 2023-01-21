Последствия снегопада в городе ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) последствия снегопада ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб. Как сообщается в telegram-канале мэрии, работа организована в две смены.

«Дорожные службы устраняют последствия метели. Работа идет в две смены. В приоритете — основные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы», — сообщается в канале. Дорожники также чистят подъезды к детским садам и школам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Очистка велась в южной и северной частях города.

Фото: telegram-канал «НУР. Официально»