Последствия снегопада в городе ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб
В Новом Уренгое (ЯНАО) последствия снегопада ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб. Как сообщается в telegram-канале мэрии, работа организована в две смены.
«Дорожные службы устраняют последствия метели. Работа идет в две смены. В приоритете — основные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы», — сообщается в канале. Дорожники также чистят подъезды к детским садам и школам.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Очистка велась в южной и северной частях города.
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