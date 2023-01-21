21 января 2023
20 января 2023

Дорожники ликвидируют последствия снегопада в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия снегопада в городе ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) последствия снегопада ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб. Как сообщается в telegram-канале мэрии, работа организована в две смены.

«Дорожные службы устраняют последствия метели. Работа идет в две смены. В приоритете — основные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы», — сообщается в канале. Дорожники также чистят подъезды к детским садам и школам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Очистка велась в южной и северной частях города.

Фото:
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) последствия снегопада ликвидируют 60 машин и 80 сотрудников дорожных служб. Как сообщается в telegram-канале мэрии, работа организована в две смены. «Дорожные службы устраняют последствия метели. Работа идет в две смены. В приоритете — основные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы», — сообщается в канале. Дорожники также чистят подъезды к детским садам и школам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Очистка велась в южной и северной частях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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