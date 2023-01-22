В ХМАО из-за теплой погоды ввели ограничения на зимниках

23 января 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В некоторых районах ХМАО ввели ограничения на движение по зимникам Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за теплой погоды в некоторых районах ХМАО на зимних автодорогах ввели ограничение на максимальный вес транспорта. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО. «В связи с повышением температуры воздуха от -5 градусов до 0 градусов, на зимних автомобильных дорогах в Октябрьском районе „п. Сергино — пгт. Андра“, „пгт. Приобье — с. Перегребное“ (в том числе подъезд к п. Перегребное), „д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное“ и „п. Урманный — с. Каменное“ введено ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов», — сказано в сообщении управления. Также было введено временное ограничение движения на следующих автозимниках: «Агириш- Хулимсунт» для автомобилей массой более 10 тонн; «с. Большой Камень — п. Большие Леуши» для автомобилей массой более 15 тонн. А также: «г. Белоярский — с. Полноват» для машин массой более 10 тонн; «п. Октябрьское — с. Большой Камень» массой более 15 тонн; «д. Хулимсунт-с. Няксимволь — д. Усть-Манья» 12:00 ограничение для автомобилей массой более 10 тонн.

Из-за теплой погоды в некоторых районах ХМАО на зимних автодорогах ввели ограничение на максимальный вес транспорта. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО. «В связи с повышением температуры воздуха от -5 градусов до 0 градусов, на зимних автомобильных дорогах в Октябрьском районе „п. Сергино — пгт. Андра“, „пгт. Приобье — с. Перегребное“ (в том числе подъезд к п. Перегребное), „д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное“ и „п. Урманный — с. Каменное“ введено ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов», — сказано в сообщении управления. Также было введено временное ограничение движения на следующих автозимниках: «Агириш- Хулимсунт» для автомобилей массой более 10 тонн; «с. Большой Камень — п. Большие Леуши» для автомобилей массой более 15 тонн. А также: «г. Белоярский — с. Полноват» для машин массой более 10 тонн; «п. Октябрьское — с. Большой Камень» массой более 15 тонн; «д. Хулимсунт-с. Няксимволь — д. Усть-Манья» 12:00 ограничение для автомобилей массой более 10 тонн.