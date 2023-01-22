Пермский омбудсмен похвастался общими знакомыми с приставом, которого хвалил Кадыров

Пермский омбудсмен Сапко договорился о сотрудничестве с главным приставом

Игорь Сапко обсудил с приставом в том числе развитие местного самоуправления Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, экс-депутат ГД Игорь Сапко провел встречу с руководителем региональной УФССП Абдулом Алаудиновым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе общения Сапко и Алаудинов, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал одним из лучших юристов России, нашли много общих знакомых.

«Встретился сегодня с новым главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым. Нашли много общих знакомых, в том числе и в Чеченской республике, проговорили вопросы взаимодействия, затронули тему развития местного самоуправления (Абдул Аронович работал в свое время главой Урус-Мартановского района)», — отметил Сапко.

Абдул Алаудинов был назначен главой пермского УФССП в начале 2023 года. До этого он возглавлял аналогичную структуру в Чеченской республике. Со вступлением в должность его поздравил Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU сообщало, что занявший пост омбудсмена в ноябре 2022 года Игорь Сапко свой первый рабочий день провел в колонии.