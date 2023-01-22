22 января 2023
21 января 2023

Пермский омбудсмен похвастался общими знакомыми с приставом, которого хвалил Кадыров

Пермский омбудсмен Сапко договорился о сотрудничестве с главным приставом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко обсудил с приставом в том числе развитие местного самоуправления Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, экс-депутат ГД Игорь Сапко провел встречу с руководителем региональной УФССП Абдулом Алаудиновым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе общения Сапко и Алаудинов, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал одним из лучших юристов России, нашли много общих знакомых.

«Встретился сегодня с новым главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым. Нашли много общих знакомых, в том числе и в Чеченской республике, проговорили вопросы взаимодействия, затронули тему развития местного самоуправления (Абдул Аронович работал в свое время главой Урус-Мартановского района)», — отметил Сапко.

Абдул Алаудинов был назначен главой пермского УФССП в начале 2023 года. До этого он возглавлял аналогичную структуру в Чеченской республике. Со вступлением в должность его поздравил Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU сообщало, что занявший пост омбудсмена в ноябре 2022 года Игорь Сапко свой первый рабочий день провел в колонии.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, экс-депутат ГД Игорь Сапко провел встречу с руководителем региональной УФССП Абдулом Алаудиновым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе общения Сапко и Алаудинов, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал одним из лучших юристов России, нашли много общих знакомых. «Встретился сегодня с новым главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым. Нашли много общих знакомых, в том числе и в Чеченской республике, проговорили вопросы взаимодействия, затронули тему развития местного самоуправления (Абдул Аронович работал в свое время главой Урус-Мартановского района)», — отметил Сапко. Абдул Алаудинов был назначен главой пермского УФССП в начале 2023 года. До этого он возглавлял аналогичную структуру в Чеченской республике. Со вступлением в должность его поздравил Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU сообщало, что занявший пост омбудсмена в ноябре 2022 года Игорь Сапко свой первый рабочий день провел в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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