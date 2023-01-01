01 января 2023

«Коммерсант»: пермских приставов возглавит выходец из Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
В должность нового главы Алаудинов может вступить уже 9 января Фото:

В пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель. Им может стать экс-глава УФССП Чеченской республики.

«Новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике», — передает «Коммерсант-Прикамье». Ожидается, что новый глава приступит к обязанностям 9 января.

ГУ ФССП по Пермскому краю не прокомментировало эту информацию изданию. Сообщается, что нынешний глава Сергей Неведомский находится сейчас в отпуске. Неведомский вступил в должность и. о. руководителя пермского управления ФССП в 2019 году, через год был утвержден на посту.

Абдул Алаудинов закончил юрфак чеченского госуниверситета. Карьеру он начал в 2002 году в Министерстве юстиции, в 2005 году стал ведущим специалистом отдела организации дознания и административной практики чеченского УФССП. В 2015 году принят на должность главы чеченского УФССП и занимал ее до 2021 года.

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В пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель. Им может стать экс-глава УФССП Чеченской республики. «Новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике», — передает «Коммерсант-Прикамье». Ожидается, что новый глава приступит к обязанностям 9 января. ГУ ФССП по Пермскому краю не прокомментировало эту информацию изданию. Сообщается, что нынешний глава Сергей Неведомский находится сейчас в отпуске. Неведомский вступил в должность и. о. руководителя пермского управления ФССП в 2019 году, через год был утвержден на посту. Абдул Алаудинов закончил юрфак чеченского госуниверситета. Карьеру он начал в 2002 году в Министерстве юстиции, в 2005 году стал ведущим специалистом отдела организации дознания и административной практики чеченского УФССП. В 2015 году принят на должность главы чеченского УФССП и занимал ее до 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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