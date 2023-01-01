«Коммерсант»: пермских приставов возглавит выходец из Чечни

02 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

В должность нового главы Алаудинов может вступить уже 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель. Им может стать экс-глава УФССП Чеченской республики. «Новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике», — передает «Коммерсант-Прикамье». Ожидается, что новый глава приступит к обязанностям 9 января. ГУ ФССП по Пермскому краю не прокомментировало эту информацию изданию. Сообщается, что нынешний глава Сергей Неведомский находится сейчас в отпуске. Неведомский вступил в должность и. о. руководителя пермского управления ФССП в 2019 году, через год был утвержден на посту. Абдул Алаудинов закончил юрфак чеченского госуниверситета. Карьеру он начал в 2002 году в Министерстве юстиции, в 2005 году стал ведущим специалистом отдела организации дознания и административной практики чеченского УФССП. В 2015 году принят на должность главы чеченского УФССП и занимал ее до 2021 года.

В пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель. Им может стать экс-глава УФССП Чеченской республики. «Новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике», — передает «Коммерсант-Прикамье». Ожидается, что новый глава приступит к обязанностям 9 января. ГУ ФССП по Пермскому краю не прокомментировало эту информацию изданию. Сообщается, что нынешний глава Сергей Неведомский находится сейчас в отпуске. Неведомский вступил в должность и. о. руководителя пермского управления ФССП в 2019 году, через год был утвержден на посту. Абдул Алаудинов закончил юрфак чеченского госуниверситета. Карьеру он начал в 2002 году в Министерстве юстиции, в 2005 году стал ведущим специалистом отдела организации дознания и административной практики чеченского УФССП. В 2015 году принят на должность главы чеченского УФССП и занимал ее до 2021 года.