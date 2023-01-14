Кадыров поздравил Абдулу Алаудинова с назначением на должность главы УФССП по Пермскому краю

15 января 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров поздравил земляка с назначением руководящую должность в Прикамье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главного пристава региона Абдулу Алаудинова с назначением на новую должность. Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. «Абдула Аронович является одним из самых лучших юристов РФ. Он трудился на разных высоких должностях, на каждой из которых показал впечатляющие результаты. До перевода [в Пермский край] он занимал аналогичный пост [руководителя Управления ФССП] в Чеченской Республике. Я искренне желаю Абдуле Алаудинову успехов в новой должности. Убежден, что он полностью оправдает оказанное ему доверие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что Алаудинов уже внес «весомый вклад в юридическую сферу». Его заслуги отмечены государственными наградами. О том, что в пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель, заговорили в самом начале года. Источники URA.RU утверждали, что экс-глава УФССП Чеченской республики является основным претендентом на должность. Новое назначение подтвердилось 12 января. Прежний руководитель службы перешел на аналогичную должность в Новосибирск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главного пристава региона Абдулу Алаудинова с назначением на новую должность. Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. «Абдула Аронович является одним из самых лучших юристов РФ. Он трудился на разных высоких должностях, на каждой из которых показал впечатляющие результаты. До перевода [в Пермский край] он занимал аналогичный пост [руководителя Управления ФССП] в Чеченской Республике. Я искренне желаю Абдуле Алаудинову успехов в новой должности. Убежден, что он полностью оправдает оказанное ему доверие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что Алаудинов уже внес «весомый вклад в юридическую сферу». Его заслуги отмечены государственными наградами. О том, что в пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель, заговорили в самом начале года. Источники URA.RU утверждали, что экс-глава УФССП Чеченской республики является основным претендентом на должность. Новое назначение подтвердилось 12 января. Прежний руководитель службы перешел на аналогичную должность в Новосибирск.