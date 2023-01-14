14 января 2023
13 января 2023

Кадыров поздравил Абдулу Алаудинова с назначением на должность главы УФССП по Пермскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров поздравил земляка с назначением руководящую должность в Прикамье Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главного пристава региона Абдулу Алаудинова с назначением на новую должность. Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности.

«Абдула Аронович является одним из самых лучших юристов РФ. Он трудился на разных высоких должностях, на каждой из которых показал впечатляющие результаты. До перевода [в Пермский край] он занимал аналогичный пост [руководителя Управления ФССП] в Чеченской Республике. Я искренне желаю Абдуле Алаудинову успехов в новой должности. Убежден, что он полностью оправдает оказанное ему доверие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что Алаудинов уже внес «весомый вклад в юридическую сферу». Его заслуги отмечены государственными наградами.

О том, что в пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель, заговорили в самом начале года. Источники URA.RU утверждали, что экс-глава УФССП Чеченской республики является основным претендентом на должность. Новое назначение подтвердилось 12 января. Прежний руководитель службы перешел на аналогичную должность в Новосибирск.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главного пристава региона Абдулу Алаудинова с назначением на новую должность. Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. «Абдула Аронович является одним из самых лучших юристов РФ. Он трудился на разных высоких должностях, на каждой из которых показал впечатляющие результаты. До перевода [в Пермский край] он занимал аналогичный пост [руководителя Управления ФССП] в Чеченской Республике. Я искренне желаю Абдуле Алаудинову успехов в новой должности. Убежден, что он полностью оправдает оказанное ему доверие», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что Алаудинов уже внес «весомый вклад в юридическую сферу». Его заслуги отмечены государственными наградами. О том, что в пермском управлении Федеральной службы судебных приставов может появиться новый руководитель, заговорили в самом начале года. Источники URA.RU утверждали, что экс-глава УФССП Чеченской республики является основным претендентом на должность. Новое назначение подтвердилось 12 января. Прежний руководитель службы перешел на аналогичную должность в Новосибирск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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