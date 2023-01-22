В Курганской области выросло число случаев ОРВИ и гриппа

23 января 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Курганцы после праздников чаще стали болеть ОРВИ и гриппом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области за прошедшую неделю зафиксировали темп прироста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРИ) на 25,7%, а также рост случаев коронавирусной инфекции на 34%. Об этом сообщает управление Роспотребназора по Курганской области. «На третьей неделе 2023 года на территории Курганской области наблюдается темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 25,7%. Зарегистрировано 6780 случаев ОРИ и 48 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины. Показатель заболеваемости составил 82,0 на 10 тыс. населения. […] Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась на 34%: в регионе зарегистрировано 106 случаев заболевания (неделю назад было 79 случаев)», — говорится в сообщении ведомства. В Кургане подтверждены 3582 случая ОРИ, в том числе 23 случая гриппа. Показатель заболеваемости в областном центре составил 114,7 на 10 тыс. населения, темп прироста 31,7%. Всего с начала сезона зарегистрировано 368 случаев гриппа (76 случаев гриппа В, шесть случаев гриппа А (H3N2), который называют гонконгским гриппом, и 286 случай А (H1N1) — свиного гриппа). Среди заболевших школьники составляют 20,7%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скончалась 25-летняя беременная пациентка инфекционной больницы. Родственники погибшей обвинили врачей в бездействии: перед смертью женщина, находясь в больнице, в переписке с родными и мужем записала видео с просьбой о помощи. По данному факту СК проводит проверку. В депздраве сообщили, что пациентка не была привита от гриппа. После инцидента и резонанса в соцсетях, в областном перинатальном центре Кургана призвали беременных женщин к вакцинации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области за прошедшую неделю зафиксировали темп прироста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРИ) на 25,7%, а также рост случаев коронавирусной инфекции на 34%. Об этом сообщает управление Роспотребназора по Курганской области. «На третьей неделе 2023 года на территории Курганской области наблюдается темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 25,7%. Зарегистрировано 6780 случаев ОРИ и 48 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины. Показатель заболеваемости составил 82,0 на 10 тыс. населения. […] Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась на 34%: в регионе зарегистрировано 106 случаев заболевания (неделю назад было 79 случаев)», — говорится в сообщении ведомства. В Кургане подтверждены 3582 случая ОРИ, в том числе 23 случая гриппа. Показатель заболеваемости в областном центре составил 114,7 на 10 тыс. населения, темп прироста 31,7%. Всего с начала сезона зарегистрировано 368 случаев гриппа (76 случаев гриппа В, шесть случаев гриппа А (H3N2), который называют гонконгским гриппом, и 286 случай А (H1N1) — свиного гриппа). Среди заболевших школьники составляют 20,7%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скончалась 25-летняя беременная пациентка инфекционной больницы. Родственники погибшей обвинили врачей в бездействии: перед смертью женщина, находясь в больнице, в переписке с родными и мужем записала видео с просьбой о помощи. По данному факту СК проводит проверку. В депздраве сообщили, что пациентка не была привита от гриппа. После инцидента и резонанса в соцсетях, в областном перинатальном центре Кургана призвали беременных женщин к вакцинации.