В ЯНАО продается автосервис для ремонта фур

В Надыме (ЯНАО) продается действующий бизнес — сервис для ремонта фур. Стоимость объекта — 28,2 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.
«Продам действующий бизнес — автосервис для фур. В сервис помещаются 16 фур. Отдельное помещение с автомобильным подъемником на 4 тонны для л/а, так же имеется дополнительное здание на 10 фур. Есть действующие договора по аренде территории. Земля в аренде на 49 лет, право аренды переходит автоматически новому собственнику», — указывает автор в объявлении.
Уточняется, что на территории недостроенная гостиница, кафе и сауна с бассейном. Также имеется баня. Собственник утверждает, что данный автосервис единственный не только в городе, но и во всем округе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Строение и земля находятся в собственности.
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