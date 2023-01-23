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В ЯНАО продается автосервис для ремонта фур

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция дальнобойщиков Курган, дальнобойщики, фуры
Сервис для ремонта фур единственный в городе Фото:

В Надыме (ЯНАО) продается действующий бизнес — сервис для ремонта фур. Стоимость объекта — 28,2 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Продам действующий бизнес — автосервис для фур. В сервис помещаются 16 фур. Отдельное помещение с автомобильным подъемником на 4 тонны для л/а, так же имеется дополнительное здание на 10 фур. Есть действующие договора по аренде территории. Земля в аренде на 49 лет, право аренды переходит автоматически новому собственнику», — указывает автор в объявлении.

Уточняется, что на территории недостроенная гостиница, кафе и сауна с бассейном. Также имеется баня. Собственник утверждает, что данный автосервис единственный не только в городе, но и во всем округе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Строение и земля находятся в собственности.

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В Надыме (ЯНАО) продается действующий бизнес — сервис для ремонта фур. Стоимость объекта — 28,2 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продам действующий бизнес — автосервис для фур. В сервис помещаются 16 фур. Отдельное помещение с автомобильным подъемником на 4 тонны для л/а, так же имеется дополнительное здание на 10 фур. Есть действующие договора по аренде территории. Земля в аренде на 49 лет, право аренды переходит автоматически новому собственнику», — указывает автор в объявлении. Уточняется, что на территории недостроенная гостиница, кафе и сауна с бассейном. Также имеется баня. Собственник утверждает, что данный автосервис единственный не только в городе, но и во всем округе. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Строение и земля находятся в собственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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