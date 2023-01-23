В ЯНАО продается автосервис для ремонта фур

24 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Сервис для ремонта фур единственный в городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) продается действующий бизнес — сервис для ремонта фур. Стоимость объекта — 28,2 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продам действующий бизнес — автосервис для фур. В сервис помещаются 16 фур. Отдельное помещение с автомобильным подъемником на 4 тонны для л/а, так же имеется дополнительное здание на 10 фур. Есть действующие договора по аренде территории. Земля в аренде на 49 лет, право аренды переходит автоматически новому собственнику», — указывает автор в объявлении. Уточняется, что на территории недостроенная гостиница, кафе и сауна с бассейном. Также имеется баня. Собственник утверждает, что данный автосервис единственный не только в городе, но и во всем округе. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Строение и земля находятся в собственности.

В Надыме (ЯНАО) продается действующий бизнес — сервис для ремонта фур. Стоимость объекта — 28,2 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продам действующий бизнес — автосервис для фур. В сервис помещаются 16 фур. Отдельное помещение с автомобильным подъемником на 4 тонны для л/а, так же имеется дополнительное здание на 10 фур. Есть действующие договора по аренде территории. Земля в аренде на 49 лет, право аренды переходит автоматически новому собственнику», — указывает автор в объявлении. Уточняется, что на территории недостроенная гостиница, кафе и сауна с бассейном. Также имеется баня. Собственник утверждает, что данный автосервис единственный не только в городе, но и во всем округе. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Строение и земля находятся в собственности.