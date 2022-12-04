Действующий бизнес расположен в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска продается действующий бизнес — автосервис. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается действующий автосервис, отдельно стоящее здание с оборудованием, общая площадь 1760 м². Кровля эксплуатируемая с парковкой автомобилей до 150 машиномест, возможно использование по другому назначению», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автосервис продает частное лицо. Владелец уточнил, что само строение и земля находятся в собственности.

Автор объявления уточнил, что в проекте предусмотрена возможность надстройки дополнительных этажей. В данный момент в автосервисе есть помещения для ремонта и мойки, а также склад, раздевалка, кабинет мастера и клиентская зона.