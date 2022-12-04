04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Челябинске продается автосервис за 65 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, ремонт автомобиля, автосервис, автомастерская, двигатель автомобиля, автотранспорт, мастерская по ремонту, автотранспортный техникум
Действующий бизнес расположен в Ленинском районе Фото:

В Ленинском районе Челябинска продается действующий бизнес — автосервис. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается действующий автосервис, отдельно стоящее здание с оборудованием, общая площадь 1760 м². Кровля эксплуатируемая с парковкой автомобилей до 150 машиномест, возможно использование по другому назначению», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автосервис продает частное лицо. Владелец уточнил, что само строение и земля находятся в собственности.

Автор объявления уточнил, что в проекте предусмотрена возможность надстройки дополнительных этажей. В данный момент в автосервисе есть помещения для ремонта и мойки, а также склад, раздевалка, кабинет мастера и клиентская зона.

В заголовке объявления опечатка, сработала автозамена

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В Ленинском районе Челябинска продается действующий бизнес — автосервис. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Продается действующий автосервис, отдельно стоящее здание с оборудованием, общая площадь 1760 м². Кровля эксплуатируемая с парковкой автомобилей до 150 машиномест, возможно использование по другому назначению», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автосервис продает частное лицо. Владелец уточнил, что само строение и земля находятся в собственности. Автор объявления уточнил, что в проекте предусмотрена возможность надстройки дополнительных этажей. В данный момент в автосервисе есть помещения для ремонта и мойки, а также склад, раздевалка, кабинет мастера и клиентская зона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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