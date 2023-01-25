Риелторы назвали самые продаваемые ЖК бизнес-класса в Челябинске

Риелторы назвали четыре самых продаваемых ЖК в Челябинске

Самые популярные ЖК бизнес-класса «4 Ленина» от «Голос Девелопмент» и «Алое поле» от «Южураспецстоймонтаж» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске лучше всего продаются новостройки в ЖК бизнес-класса «4 Ленина» от «Голос Девелопмент», «Алое поле» от «Южураспецстоймонтаж», и в ЖК «Город Л-таун» от «АРК Девелопмент». Об этом URA.RU рассказал генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный.

«Наиболее востребованные и продаваемые сейчас объекты расположены в жилых комплексах бизнес-класса „4 Ленина“ (Голос Девелопмент), в ЖК „Алое поле“ (Специализированный застройщик Южураспецстоймонтаж), и в ЖК „Город Л-таун (АРК Девелопмент)“. Считаю, что это перспективные направления и их очень быстро раскупят — для себя или же для инвестиций», — поделился Корытный.

Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» в первую очередь отметил ЖК «4 Ленина», который является очень перспективным направлением, поскольку расположен рядом с важными социально значимыми объектами, такими как школа, поликлиника, бассейн «Юбилейный», театр ЧТЗ. Вместе с тем комплекс обладает всей современной инфраструктурой, в том числе встроенными магазинами на первом этаже.

ЖК «Алом поле» Корытный назвал очень выгодным направлением с позиции инвестирования. Объект расположен в центре города рядом с ЮУрГУ и имеет хорошую транспортную доступность. Жилой комплекс уже имеет высокую востребованность. На третье место Корытный поставил ЖК «Город Л-Таун». Коттеджный поселок расположенный на территории Сосновского района, включающий среднеэтажную, малоэтажную и смешанную застройку, сможет привлечь возможных покупателей ЖК «Ньютон» или «Александровский». По его словам, коттеджи покупают люди за 30 с детьми, которым хотелось бы иметь собственный земельный участок недалеко от города. По сути, это участок с коттеджем за те же деньги. Сейчас рядом с Челябинском продается много подобных поселков, и все они имеют разную концепцию, но хороши по-своему. Это «Дарьино», «Родной», «Лесной остров».

В 2022 по сравнению с 2021 годом в Челябинской области выросли объемы строительства коттеджных поселков. За 11 месяцев прошлого года было построено 26 тысяч частных домов площадью 3,8 млн. кв. метров жилья. Наибольшая доля строительства ИЖС была зафиксирована в Челябинской (61%) и Курганской (64%) областях.