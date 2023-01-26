Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини.
«Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. Он отметил, что этого никогда не произойдет.
В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.
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Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини. «Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. Он отметил, что этого никогда не произойдет. В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.