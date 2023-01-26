Итальянский генерал назвал главное заблуждение Запада в отношении России

Генерал Бертолини: Россия никогда не отдаст Украине Донбасс и Крым

26 января 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Попытки Украины вернуть Крым и Донбасс приведут к бесконечному конфликту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини. «Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale . Он отметил, что этого никогда не произойдет. В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.

Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини. «Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. Он отметил, что этого никогда не произойдет. В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.