Итальянский генерал назвал главное заблуждение Запада в отношении России

Генерал Бертолини: Россия никогда не отдаст Украине Донбасс и Крым
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Митинг-концерт посвященный присоединению полуострова Крым к России. Челябинск, воздушный шарик, крым в нашем сердце
Попытки Украины вернуть Крым и Донбасс приведут к бесконечному конфликту Фото:
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Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини.

«Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. Он отметил, что этого никогда не произойдет.

В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.

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Запад не должен настаивать на возвращении новых российских территорий и Крыма в состав Украины, потому что это приведет к бесконечной войне. С таким мнением выступил итальянский генерал Марко Бертолини. «Если вы думаете, что сможете договориться о капитуляции русских, вы заблуждаетесь. Россияне не могут отдать Донбасс и тем более Крым. Такая просьба равносильна призыву к бесконечной войне», — заявил Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. Он отметил, что этого никогда не произойдет. В Америке также считают, что идея о возвращении Крыма Украине приведет к более масштабному конфликту, передает RT. Американский журналист Род Дреер заявляет, что США сейчас должны сделать все, чтобы конфликт закончился, а не подливать масло в огонь, поддерживая идеи Киева вернуть Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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