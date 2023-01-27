Половина жителей «тюменской матрешки» заявила об эмоциональном выгорании

27 января 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

При этом еще 33% испытывают усталость Фото: Анна Майорова © URA.RU Около 48% среди опрошенных жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают, что у них есть признаки эмоционального выгорания. При этом больше половины считает, что им не хватило отдыха для восстановления сил к 2023 году. Об этом URA.RU рассказали эксперты hh.ru. «48% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО уверены, что у них уже есть признаки эмоционального выгорания. Еще 33% полагают, что испытывают лишь временную усталость, 19% затруднились ответить», — рассказали в пресс-службе компании результаты исследования. Также опрос коснулся готовности респондентов к новому году. Среди жителей «тюменской матрешки» 42% заявили, что испытывают прилив сил и энергии и отметили, что смогли отдохнуть. «22% рассказали, что им не хватило отдыха, а 37% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — делятся статистикой эксперты компании. Ранее URA.RU сообщало, что возвращать рабочий ритм после новогодних каникул следует плавно. Об этом рассказала психолог Елена Перминова, которая также посоветовала не хвататься за решение всех дел сразу.

Около 48% среди опрошенных жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают, что у них есть признаки эмоционального выгорания. При этом больше половины считает, что им не хватило отдыха для восстановления сил к 2023 году. Об этом URA.RU рассказали эксперты hh.ru. «48% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО уверены, что у них уже есть признаки эмоционального выгорания. Еще 33% полагают, что испытывают лишь временную усталость, 19% затруднились ответить», — рассказали в пресс-службе компании результаты исследования. Также опрос коснулся готовности респондентов к новому году. Среди жителей «тюменской матрешки» 42% заявили, что испытывают прилив сил и энергии и отметили, что смогли отдохнуть. «22% рассказали, что им не хватило отдыха, а 37% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — делятся статистикой эксперты компании. Ранее URA.RU сообщало, что возвращать рабочий ритм после новогодних каникул следует плавно. Об этом рассказала психолог Елена Перминова, которая также посоветовала не хвататься за решение всех дел сразу.